Деталі злочинної схеми

Фейкові сайти шахраї просували за допомогою реклами у соціальних мережах. Викрили зловмисників працівники департаменту кіберполіції та управління інформатизації Головного сервісного центру МВС.

До теми У Запоріжжі жінка продавала місця за 50 гривень у черзі за продуктовими наборами

Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень,

– розповіли правоохоронці.

Ймовірно, що далі зловмисники планували виготовляти підроблені водійські документи з оригінальними серійними номерами. Тоді фейкові посвідчення можна було б перевірити у базах даних.

Водночас усі інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були недоступні.

З незаконного обігу вилучили базу даних, яка містила 1 тисячу водійських посвідчень. Роботу 5 фейкових сайтів вже заблокували.

Правоохоронці також порадили, як не стати жертвою фішингу:

не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;

не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах;

уважно перевіряйте URL-адресу. Будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.

Зверніть увагу! У разі виявлення шахрайських ресурсів повідомляйте про це на електронну пошту кіберполіції: callcenter@cyberpolice.gov.ua.

Цікаво "Треба звертати увагу на кілька речей": як розпізнати волонтерську організацію від шахраїв

Останні випадки шахрайства в Україні

Це може вас зацікавити – нічне звернення президента Володимира Зеленського до українців за 10 травня: відео