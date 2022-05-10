Деталі злочинної схеми
Фейкові сайти шахраї просували за допомогою реклами у соціальних мережах. Викрили зловмисників працівники департаменту кіберполіції та управління інформатизації Головного сервісного центру МВС.
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Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень,
– розповіли правоохоронці.
Ймовірно, що далі зловмисники планували виготовляти підроблені водійські документи з оригінальними серійними номерами. Тоді фейкові посвідчення можна було б перевірити у базах даних.
Водночас усі інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були недоступні.
З незаконного обігу вилучили базу даних, яка містила 1 тисячу водійських посвідчень. Роботу 5 фейкових сайтів вже заблокували.
Правоохоронці також порадили, як не стати жертвою фішингу:
- не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
- не вводьте конфіденційні дані на підозрілих ресурсах;
- уважно перевіряйте URL-адресу. Будь-які неточності можуть означати, що ви потрапили на фішинговий сайт.
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Останні випадки шахрайства в Україні
- На електронні скриньки українців відправили листи нібито від "Приватбанку" та "Ощадбанку". Насправді вони були спрямовані на викрадення персональних даних та грошей з рахунків.
- Шахраї телефоном почали обдзвонювати родичів українських військових та за гроші пропонувати звільнити бійців з полону. Так зловмисники цинічно скористалися горем людей.
- У Києві затримали 43-річного чоловіка, який намагався викрасти автомобілі з СТО нібито для потреб територіальної оборони. Підозрюваний вже перебуває під вартою.
- В Івано-Франківську шахраї під виглядом "тероборони" видурили в переселенки з Сум 25 тисяч гривень. Зловмисників оперативно затримали правоохоронці.
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