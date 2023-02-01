В Украине могут мобилизовать ограниченно пригодных: где будут проходить службу

С начала полномасштабного вторжения в Украину действует всеобщая военная мобилизация. Недавно стало известно, что граждан, которых военно-лечебные комиссии сочли ограниченно годными к службе по состоянию здоровья, также могут мобилизовывать.

Об этом сообщил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач. О перспективах службы ограниченно пригодных для службы – читайте дальше.

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Где будет проходить службу эта категория людей

По словам Горбача, те военнообязанные, которые ограниченно пригодны к военной службе в военное время, могут быть мобилизованы, но их служба будет проходить не в боевых частях. Полковник говорит, что эта категория людей будет служить в воинских частях обеспечения.



По словам военного, они могут служить в учреждениях и учебных заведениях Министерства обороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в других небоевых подразделениях.

Какие документы нужно взять с собой в военкомат

После того как военнообязанный мужчина получил повестку, ему необходимо сходить в военкомат. С собой необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность,

индивидуальный налоговый номер,

учетный военный билет,

документы, касающиеся состояния здоровья, семейного положения, обучения и т.д.

Если у вас есть индивидуальные медицинские показания, то следует иметь вывод врачебно-консультативной комиссии, полную историю болезни.

Заметим, что правом на отсрочку от призыва можно воспользоваться только до момента обретения статуса военнослужащего.

После призыва во время мобилизации и занесения в личный состав воинской части подавать заявление об отсрочке поздно. Право на освобождение от призыва реализуется путем подачи соответствующего заявления с добавлением документов, подтверждающих наличие обстоятельств, на основании которых реализуется право на отсрочку. Такими документами могут быть доказательства, подтверждающие семейную связь.