Магнитудой до 7,5: в Украине в ближайшие годы ожидают мощное землетрясение

В ближайшие годы в Украине ожидают землетрясение. Его магнитуда будет достигать 7 – 7,5.

Оно должно произойти в сейсмоактивной зоне Вранча. Об этом в интервью Суспильному рассказал геофизик Владимир Шляховый.

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В ближайшие годы в Украине ожидают землетрясение

Как рассказал Шляховый, который много лет исследует сейсмическую активность в Полтавской области, в регионе с 2010 года произошло 15 землетрясений. Крупнейшее из них произошло 3 февраля 2015 года вблизи Гадяча (эпицентр на Сумщине). Тогда по школе Рихтера землетрясение оценили в 4,7 – 4,8 балла.

"В земных недрах есть напряжение и давление всегда, и если дополнительные какие-то возмущения есть и воздействия, то может произойти и землетрясение. Большинство землетрясений на Полтавщине произошли на глубине от 5 до 11 километров. Механизм событий этих землетрясений однотипный. То есть причина всегда одна и та же", – говорится в научной работе сейсмографа.

Землетрясения преимущественно происходят по линии Перещепино – Карловка – Зачепиловка. Собственно, как рассказал ученый, большинство из 15 землетрясений произошли именно там. Ученые Полтавской гравиметрической обсерватории изучают несколько возможных вариантов, что могли вызвать такие движения земной коры.



Приблизительный разлом на линии Карловка – Зачепиловка – Перещепино / Карта Суспильное Полтава

"Вероятность влияния нефтегазовой добычи тоже есть. Хотя так глубоко скважины не копают, но исключать это нельзя. Также мы обратили внимание, что количество землетрясений в Афганистане и Иране увеличилось с началом военных конфликтов на этих землях", – говорит Владимир Шляховый.

В ближайшие годы в Украине ожидают землетрясение в 7 – 7,5 балла, которое должно произойти в сейсмоактивной зоне Вранча,

– сообщил ученый Шляховый.

Он считает, что такое сейсмическое событие представляет опасность для Украины.



Зона Вранча / Карта bukinfo

По его словам, в определении точных причин землетрясений должна быть заинтересована в первую очередь местная власть.

"Без нормальных основательных исследований сделать выводы ученым сложно. В этом должна быть заинтересована местная власть. Мы работаем на энтузиазме преимущественно. Раньше у нас исследования проводила группа из 12 человек, а теперь один или два человека", – рассказал Владимир Шляховый.

Ученый отметил, что такие исследования не будут стоить слишком дорого, необходимая аппаратура уже есть, нужны только специалисты.