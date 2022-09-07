Без паники: в Украине начали тестировать систему оповещения от ГСЧС

Днем 7 сентября ГСЧС начала тестировать новую систему оповещения. Работает она в тестовом режиме с помощью операторов мобильной связи с использованием технологий Cell Broadcast.

Сообщения на телефоны украинцам начали поступать после 14:00, 7 сентября. В ГСЧС подчеркнули, что причин для паники нет.

Важно В Украине будут тестировать новую систему оповещений об угрозах: что следует знать

Что известно о новом методе информирования населения

В Украине начали тестировать новую систему оповещений об угрозах, позволяющую отправлять сообщения не через смс. Также уведомления будут поступать со звуком, даже когда он выключен на телефоне. Соответствующее информирование будет работать благодаря технологии Cell Broadcast. Для получения уведомлений необходимо включить уведомление и выключить режим "в самолете".

Новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: скорее получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала даже если звук на смартфоне отключен,

– сообщили в ГСЧС.



Какие уведомления получают украинцы / Фото 24 канала

Заместитель председателя ГСЧС Роман Примуш рассказал, что в условиях войны оповещение является ключевым элементом гражданской защиты. Однако громкоговорители не могут на 100% эффективно информировать население об угрозах.

Поэтому с апреля мы начали работу со всеми операторами мобильной связи по развертыванию фактически новой системы оповещения. В настоящее время проходит второй этап тестирования,

– объяснил Примуш.

Он добавил, что удалось синхронизировать необходимые сигналы со смартфонами украинцев. Как следствие – все пользователи телефонов Android версии от 7 до 12, а также iOS 12 получили уведомления.

Заместитель председателя ГСЧС о преимуществах новой системы оповещения: смотрите видео

Напомним, что это тестовые оповещения и они не требуют никаких ваших действий. Такие сообщения будут поступать только жителям областей, где не ведутся активные боевые действия. В частности:

Винницкой;

Волынский;

Днепропетровской;

Житомирской;

Закарпатской;

Ивано-Франковский;

Кировоградской;

Киевской;

Львовской;

Одесской;

Полтавской;

Ровненской;

Тернопольской;

Хмельницкий;

Черкасской;

Черновицкой;

Черниговской областях и городе Киеве.

Известно, будет ли изменяться сигнал воздушной тревоги: смотрите видео