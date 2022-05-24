В Украине начнут строительство европейской железной дороги, чтобы соединиться с Европой

Украина продолжает налаживать с Европой все возможные связи. В скором времени наше сотрудничество коснется и железнодорожного сообщения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о дальнейших шагах Украины по сотрудничеству с Европейским Союзом. Наше государство готовится ввести множество обновлений.

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Европейская железная дорога в Украине

По словам Дениса Шмыгаля, Украине не нужно много времени, чтобы интегрироваться в европейское общество. Наша страна доказала, что готова делать все необходимые шаги в наиболее сжатые сроки.

В частности, Украина уже присоединилась к европейской энергосистеме и активно экспортирует свою энергию. Согласно предварительным планам, это должны были сделать только к 2023 году, но слаженная работа позволила это сделать максимально быстро.

Сейчас Украина и ЕС ведут активную работу по упрощению таможенных процедур, открытию новых пунктов пропуска и т.д.

Кроме того, Украина начнет этапное строительство европейского пути, чтобы соединить нашу железную дорогу с европейской. Сначала это будет соединение крупных узлов и больших городов, а дальше постепенное расширение по всей стране,

– заявил Шмыгаль.

Он добавил, что Украина готова быстро двигаться ко всем целям для скорейшего присоединения к Европейскому Союзу.

Вступление Украины в ЕС: коротко о последних новостях

Уже в июне Еврокомиссия должна предоставить свое заключение относительно Украины. Согласно предварительным прогнозам, Украина получит статус кандидата в ЕС, хотя мы настаиваем на скорейшем вступлении в Европейский Союз.

Некоторые европейские политики "отличились" заявлениями о том, что для вступления в ЕС Украине потребуется более 10 лет. Такие заявления делали дипломаты Франции и Нидерландов.

Президент Франции Эммануэль Макрон начал продвижение инициативы по созданию нового "Европейского содружества". Он планирует, что туда войдет Великобритания и страны, желающие присоединиться к ЕС. Таким образом, он собирается предоставить этим странам возможность пользоваться политическими правилами ЕС, но не быть частью Союза.

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