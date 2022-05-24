Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про подальші кроки України у співпраці з Європейським Союзом. Наша держава готується запровадити багато оновлень.

Читайте також Україна планує підписати угоди про "митний безвіз" і лібералізацію вантажних перевезень

Європейська залізниця в Україні

За словами Дениса Шмигаля, Україні не потрібно багато часу, щоб інтегруватися у європейське суспільство. Наша країна довела, що готова робити усі необхідні кроки у найбільш стислі терміни.

Зокрема, Україна вже приєдналася до європейської енергосистеми та активно експортує свою енергію. Згідно з попередніми планами, це мали зробити лише до 2023 року, але злагоджена робота дозволила це зробити максимально швидко.

Зараз Україна та ЄС ведуть активну роботу над спрощенням митних процедур, відкриття нових пунктів пропуску тощо.

Крім того, Україна розпочне етапне будівництво європейської колії, аби з’єднати нашу залізницю з європейською. Спочатку це буде сполучення великих вузлів та великих міст, а далі поступове розширення по всій країні, – заявив Шмигаль.

Він додав, що Україна готова швидко рухатися до усіх цілей заради якнайшвидшого приєднання до Європейського Союзу.

Вступ України в ЄС: коротко про останні новини

Вже в червні Єврокомісія має надати свій висновок щодо України. Згідно з попередніми прогнозами, Україна отримає статус кандидата в ЄС, хоча ми наполягаємо на якомога швидшому вступі до Європейського Союзу.

Деякі європейські політики "відзначилися" заявами про те, що для вступу в ЄС Україні потрібно буде понад 10 років. Зокрема, такі заяви робили дипломати Франції та Нідерландів.

Президент Франції Еммануель Макрон почав просування ініціативи створення нової "Європейської співдружності". Він планує, що туди увійде Велика Британія та країни, які хочуть приєднатися до ЄС. Таким чином він збирається надати цим країнам можливість користуватися політичними правилами ЄС, але не бути частиною Союзу.

Дивіться також – у США показали, як відправляють зброю в Україну