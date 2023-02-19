Об этом рассказали в Укрэнерго. Отметили, что для энергосистемы необходимо избегать пиковых нагрузок и провалов в потреблении.
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"Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует, его не прогнозируют. Все электростанции работают согласно командам диспетчеров Укрэнерго и графикам", – написали в ведомстве.
Где ситуация все еще сложная
Энергетики отметили, что когда возрастет потребление или возникнет опасная ситуация, возможно применение отключений. Тем не менее свет выключают по графику в Одессе и Одесском районе. Кроме этого, почасовые отключения возможны в Киевской области из-за ремонтов.
Без выходных продолжаются ремонтные работы в Одесской области и в других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян, – сообщили в Укрэнерго.
Враг контролирует часть энергосистемы
В Укрэнерго напомнили, что более 10 ГВт мощностей пока недоступны украинской энергосистеме, поскольку их контролируют россияне. Речь идет о самой большой в Европе Запорожской АЭС. Кроме того, убийцы захватили Запорожскую ТЭС, Луганскую ТЭС, Углегорскую ТЭС, Каховскую ГЭС.
"На временно оккупированных территориях Юга также есть большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулировочные мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы", – добавили в Укрэнерго.
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