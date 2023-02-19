Про це розповіли в Укренерго. Зазначили, що наразі для енергосистеми є необхідно уникати пікових навантажень та провалів у споживанні.

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"Просимо розподіляти користування енергомісткими приладами впродовж доби. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, його не прогнозують. Всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів Укренерго та графіками", – написали у відомстві.

Де ситуація все ще складна

Енергетики зазначили, що коли зросте спочивання чи виникне небезпечна ситуація, то можливе застосування відключень. Проте світло вимикають за графіком в Одесі та Одеському районі. Крім цього, погодинні відключення можливі на Київщині через ремонти.

Без вихідних тривають ремонтні роботи на Одещині та в інших регіонах, де магістральні мережі неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян, – повідомили в Укренерго.

Ворог контролює частину енергосистеми

В Укренерго нагадали, що більше ніж 10 ГВт потужностей наразі недоступні українській енергосистемі, оскільки їх контролюють росіяни. Мовиться про найбільшу в Європі Запорізька АЕС. Крім цього, вбивці захопили Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС.

"На тимчасово окупованих територіях Півдня також є більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулювальні потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години", – додали в Укренерго.

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