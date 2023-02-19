Про це розповіли в Укренерго. Зазначили, що наразі для енергосистеми є необхідно уникати пікових навантажень та провалів у споживанні.
До теми Відключення світла в Україні сьогодні: графіки та перелік міст
"Просимо розподіляти користування енергомісткими приладами впродовж доби. Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній, його не прогнозують. Всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів Укренерго та графіками", – написали у відомстві.
Де ситуація все ще складна
Енергетики зазначили, що коли зросте спочивання чи виникне небезпечна ситуація, то можливе застосування відключень. Проте світло вимикають за графіком в Одесі та Одеському районі. Крім цього, погодинні відключення можливі на Київщині через ремонти.
Без вихідних тривають ремонтні роботи на Одещині та в інших регіонах, де магістральні мережі неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян, – повідомили в Укренерго.
Ворог контролює частину енергосистеми
В Укренерго нагадали, що більше ніж 10 ГВт потужностей наразі недоступні українській енергосистемі, оскільки їх контролюють росіяни. Мовиться про найбільшу в Європі Запорізька АЕС. Крім цього, вбивці захопили Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС, Каховську ГЕС.
"На тимчасово окупованих територіях Півдня також є більшість вітрових та сонячних електростанцій. Зазначимо, що крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулювальні потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години", – додали в Укренерго.
Відключення світла в Україні: останні новини
- У Львівській області 18 лютого знеструмленими були 67 населених пунктів повністю та 37 частково. Причиною стали пориви вітру.
- Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко сказав, що в енергетиків новий спосіб реагування на обстріли. Експерт вважає, що загроза блекауту минула.
- Голова правління Укренерго Володимир Кудрицький розповів, що Україна почала менше імпортувати електроенергії з Євросоюзу.