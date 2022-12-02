В Украине объединили 2 министерства: какие первоочередные задачи стоят перед ним

На заседании правительства было принято объединение Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий. Премьер убежден, что это позволит более эффективно планировать и реализовывать процесс восстановления страны.

Сегодня, 2 декабря, правительство приняло решение об объединении Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин территорий Украины. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет 24 канал.

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Что даст объединение двух министерств

Шмыгаль убежден, что это усилит управленческие возможности, тем самым сделает более эффективным планирование и реализацию программ восстановления. Одновременно это большая ответственность нового вице-премьера перед Украиной и украинцами.

Мы неоднократно отмечали, что процесс восстановления Украины будет происходить даже несмотря на то, что война продолжается. Речь идет не только о долгосрочных проектах, но и о так называемом быстром восстановлении – то, что нужно сегодня и сейчас,

– сказал Шмыгаль.

Какие проекты восстановления в приоритете

В приоритете восстановления критической инфраструктуры на освобожденных от оккупантов территориях. Что касается всей Украины – в первую очередь необходимо восстановить разрушенную россиянами энергетическую инфраструктуру. Тысячи людей сейчас вовлечены в работу, чтобы энергосистема выстояла и украинцы были со светом.

Мы работаем, чтобы каждая семья была со светом, теплом, водой и связью.

– сказал Шмыгаль.

Он также уточнил, что нужно восстанавливать критически важные дороги, мосты и переправы. Эта работа ведется ежедневно в последние полгода. На сегодняшний день в Украине расчищено более 2 тысяч километров дорог и возведено более 70 переправ. Восстановлены уже не сотни, а тысячи объектов.

. Вице-премьер-министром по восстановлению Украины – министром развития общин, территорий и инфраструктуры назначен Александр Кубраков.