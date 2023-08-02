Российский МиГ-31К может переносить ракеты "Кинжал". Стоит отметить, что в ночь на 2 августа Россия атаковали Киев и Одесщину дронами-камикадзе типа "Шахед", пишет 24 Канал.

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Что происходило в Украине

Воздушные силы ВСУ сообщили ориентировочно в 8:17 2 августа, что Россия снова подняла с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России МиГ-31К пкс. Именно поэтому в Украине объявили ракетную опасность.

Уже на 8:40 Воздушные силы ВСУ объявили об отбое тревоги повсюду, кроме Харьковской и Донецкой областей.

По состоянию на 8:55 Воздушные силы ВСУ сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении.

Есть угроза применения авиационного вооружения! В случае объявления тревоги – направляйтесь в укрытие!

– призывали военные.



Вся территория Украины была "красной" / Скриншот 24 Канала

Перед этим ориентировочно в 7:31 Воздушные силы ВСУ предупредили, что на всей территории Украины ракетная опасность. Наши военные зафиксировали взлет МиГ-31К пкс России с аэродрома Саваслейка.

Уже на 7:53 2 августа в Украине объявили об отбое воздушной тревоги. "Красными" остались только Луганская область и Крым, где тревоги не прекращаются с 4 апреля и 10 декабря соответственно.

Россия атаковала Украину дронами