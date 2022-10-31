В Украине снова была угроза ударов с воздуха. Воздушная тревога длилась менее 25 минут, пишет 24 канал.

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В телеграмм-канале Monitor сообщали о возможном запуске ракет в режиме радиомолчания, или запуске сверхзвуковых ракет тактической авиацией.

Так что воздушную тревогу объявляли во всех регионах, кроме Запада. Сирены об отбое раздались в 01:25.



Карта воздушных тревог по состоянию на 01:05 / Фото "єМапа"

Отметим, что Крым на этой карте зеленого цвета, ведь он находится под российской оккупацией с 2014 года. В украинских властей нет информации о воздушных тревогах на полуострове.

В Украине участились воздушные тревоги

В последние дни в Украине по несколько раз в день объявляют масштабную воздушную тревогу. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, почему это происходит. По его словам, на территории Беларуси поднимаются в воздух российские самолеты МиГ-31.

Каждый раз, когда это происходит, в Украине раздаются сирены. Все потому, что эти самолеты могут перевозить гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Враг осуществляет имитацию атаки: самолет берет курс в сторону Украины, набирает необходимую скорость, а затем меняет курс и снова заходит на предыдущую траекторию.

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