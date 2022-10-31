В Україні знову була загроза ударів з повітря. Повітряна тривога тривала менше ніж 25 хвилин, пише 24 канал.

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У телеграм-каналі Monitor повідомляли про можливий запуск ракет у режимі радіомовчання, або ж запуск надзвукових ракет тактичною авіацією.

То ж повітряну тривогу оголошували у всіх регіонах, крім Заходу. Сирени про відбій залунали о 01:25.



Карта повітряних тривог станом на 01:05 / Фото "єМапа"

Зауважимо, що Крим на цій карті зелений, адже перебуває під російською окупацією з 2014 року. В української влади немає інформації про повітряні тривоги на півострові.

В Україні почастішали повітряні тривоги

Останніми днями в Україні по кілька разів на день оголошують масштабну повітряну тривогу. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, чому це відбувається. За його словами, на території Білорусі підіймаються у повітря російські літаки МіГ-31.

Кожного разу, коли це відбувається, в Україні лунають сирени. Все тому, що ці літаки можуть перевозити гіперзвукові ракети "Кинжал". Ворог здійснює імітацію атаки: літак бере курс у сторону України, набирає необхідну швидкість, а тоді змінює курс і знову заходить на попередню траєкторію.

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