Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш оприлюднив відео спілкування учнів місцевої школи з міністром освіти та науки України Сергієм Шкарлетом. Відео записали під час повітряної тривоги в укритті.
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Школярі впевнені у перемозі України
На запитання міністра "Ми переможемо?" школярі голосно та дружно відповідають: "Так!". При цьому Шкарлет каже їм навчатись старанно.
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"Діти ще такі маленькі, але вже незламні"
Очільник МОН у своєму телеграм-каналі також виклав це відео і уточнив, що під час повітряної тривоги спустилися разом з учнями початкової школи і вчителями до укриття.
Діти ще такі маленькі, але вже такі сильні та незламні патріоти своєї країни. Пишаюся ними! Велика подяка батькам і вчителям за виховання гідних доньок і синів України!,
– наголосив Шкарлет.
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Як триває навчання на Тернопільщині
- Міністр освіти та науки України також повідомив, що на сьогодні в області працює майже 1,3 тисячі навчальних закладів. Майже 800 – очно, близько 370 – у змішаній формі та понад 100 – онлайн.
- Укриття забезпечили у понад 90% закладів освіти Тернопільщини.
- Також, за словами Шкарлета, 100% навчальних закладів готові до опалювального сезону.
Як зараз триває навчання у школах України
- Росія продовжує тероризувати Україну ракетними ударами та атаками дронів-камікадзе.
- Ворог завдає ударів зокрема по об'єктах енергетичної сфери. Через це виникають проблеми зі світлом у багатьох регіонах України.
- Проблеми з електроенергією впливають і на навчання дітей. Частина з них змушена йти на канікули.
- Освітні заклади Київщини протягом 24 – 28 жовтня надалі працюватимуть дистанційно. Це рішення влада області ухвалила через посилену загрозу ракетних обстрілів з боку Росії.
- На Волині, у Ковелі, через проблеми зі світлом після ракетних ударів Росії запровадили тижневі канікули у школах, розповіла головна спеціалістка відділу освіти міськради Лідія Заславська.
- У Луцьку ухвалили рішення не зупиняти навчання, розповів очільник міського департаменту освіти Віталій Бондар. З 24 жовтня усі заклади освіти міста працюють у звичному режимі.
- Минулого тижня влада Рівного повідомила, що школярі на осінні канікули не підуть. Однак суботній терор Росії ситуацію змінив. Дітей таки відправляють на відпочинок. Канікули у школах Рівного триватимуть тиждень – з 24 жовтня до 28 жовтня, повідомив мер міста Олександр Третяк.
- Станом на 25 жовтня, за словами очільника МОН Сергія Шкарлета, у школах нашої держави навчається майже 4 мільйони учнів.
- Навчання триває у майже 13 тисячах шкіл нашої держави.