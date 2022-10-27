Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш обнародовал видео общения учеников местной школы с министром образования и науки Украины Сергеем Шкарлетом. Видео записали во время воздушной тревоги в укрытии.

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На вопрос министра "Мы победим?" школьники громко и дружно отвечают: "Да!" При этом Шкарлет говорит им старательно учиться.

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"Дети еще такие маленькие, но уже несокрушимые"

Глава МОН в своем телеграм-канале также выложил это видео и уточнил, что во время воздушной тревоги спустились вместе с учениками начальной школы и учителями до укрытия.

Дети еще такие маленькие, но уже такие сильные и несокрушимые патриоты своей страны. Горжусь ими! Большая благодарность родителям и учителям за воспитание достойных дочерей и сыновей Украины!

– подчеркнул Шкарлет.

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Министр образования и науки Украины также сообщил, что на сегодняшний день в области работает почти 1,3 тысячи учебных заведений. Почти 800 – очно, около 370 – в смешанной форме и более 100 – онлайн.

Укрытие обеспечили более 90% учебных заведений Тернопольской области.

Также, по словам Шкарлета, 100% учебных заведений готовы к отопительному сезону.

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