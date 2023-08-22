В 12:51 Воздушные силы предупредили о ракетной опасности на территории всей страны. Призываем не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и пройти до ближайшего укрытия.
Что известно о тревоге
Карта тревог на 12:51, 22 августа / Скриншот
Что следует знать о ракетах "Кинжал"По всей территории Украины объявляется воздушная тревога каждый раз, как взлетает МиГ-31К. Он является носителем ракеты типа "Кинжал", которая может поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Эти ракеты гиперзвуковые – их максимальная скорость 10 Махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз. "Кинжалы" очень опасны и тем, что могут маневрировать на траектории полета.
Россияне устроили "обучение"
- На днях ранее, 17 и 18 августа, в Украине также объявляли воздушные тревоги из-за взлета МиГ-31К. В четверг, 17 августа, в Украине сообщали о ракетной опасности 4 раза, а 18 августа – один раз.
- Мониторинговые каналы предупреждали, что тогда продолжалось обучение экипажей МиГ-31К в России, так что тревог может быть много. При этом не исключаются пуски ракет "Кинжал" или имитация таких пусков.
- Однако игнорировать сообщения об угрозе не следует. Ведь целью россиян есть любой объект на территории Украины. К счастью, тогда россияне прибегли только к запугиванию и обошлось без пусков.