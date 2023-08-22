О 12:51 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на території всієї країни. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги й пройти до найближчого укриття.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

Що відомо про тривогу

13:22 В Україні почали лунати відбої повітряної тривоги.

12:51 Повітряні сили заявили, що зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС Росії з авіабази "Саваслейка", який є носієм "Кинджалів".

12:51 В усіх областях України пролунав сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попередили українців про ракетну небезпеку.



Мапа тривог станом на 12:51, 22 серпня / Скриншот

Що варто знати про ракети "Кинджал" По всій території України оголошується повітряна тривога щоразу, як злітає МіГ-31К. Він є носієм ракети типу По всій території України оголошується повітряна тривога щоразу, як злітає МіГ-31К. Він є носієм ракети типу "Кинджал" , яка може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Ці ракети гіперзвукові – їхня максимальна швидкість 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз. "Кинджали" дуже небезпечні й тим, що можуть маневрувати на траєкторії польоту.

Росіяни влаштували "навчання"