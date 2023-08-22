О 12:51 Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку на території всієї країни. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги й пройти до найближчого укриття.
Що відомо про тривогу
Мапа тривог станом на 12:51, 22 серпня / Скриншот
Що варто знати про ракети "Кинджал"По всій території України оголошується повітряна тривога щоразу, як злітає МіГ-31К. Він є носієм ракети типу "Кинджал", яка може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. Ці ракети гіперзвукові – їхня максимальна швидкість 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз. "Кинджали" дуже небезпечні й тим, що можуть маневрувати на траєкторії польоту.
Росіяни влаштували "навчання"
- Днями раніше, 17 та 18 серпня, в Україні також оголошували повітряні тривоги через зліт МіГ-31К. У четвер, 17 серпня, в Україні повідомляли про ракетну небезпеку 4 рази, а 18 серпня – один раз.
- Моніторингові канали попереджали, що тоді тривало навчання екіпажів МіГ-31К в Росії, тож тривог може бути багато. При цьому не виключаються пуски ракет "Кинджал" чи імітація таких пусків.
- Проте ігнорувати повідомлення про загрозу не варто. Адже ціллю росіян є будь-який об'єкт на території України. На щастя, тоді росіяни вдалися лише до залякування й минулося без пусків.