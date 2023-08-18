Росіяни продовжують лякати українців ракетними обстрілами. Моніторингові канали повідомляють, що у Росії нині весь день триватимуть навчання авіації. Проте нехтувати тривогами не варто, адже ворог може здійснити пуск у будь-який момент.

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У Росії тренування екіпажів МіГ-31К: передбачається багато тривог

13:37 Повітряні сили оголосили про відбій ракетної загрози.

13:21 Моніторингові канали повідомили, що з 13:00 по 00:00 буде тривати навчання екіпажів МіГ-31К в Росії, тож тривог буде багато. При цьому не виключаються пуски ракет "Кинджал" чи імітація таких пусків. Українців закликали не нехтувати повітряними тривогами.

13:20 У Повітряних силах повідомили, що у Росії злетів МіГ-31К – носій ракети "Кинджал". Через це повітряну тривогу оголосили по всій території України.

Повітряна тривога оголошена по всій Україні / єМапа

Зазначимо, що днем раніше, 17 серпня, у Росії теж проходили навчання екіпажів на МіГ-31К. Через це по всій Україні 4 рази оголошували масштабну повітряну тривогу.