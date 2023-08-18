Росіяни продовжують лякати українців ракетними обстрілами. Моніторингові канали повідомляють, що у Росії нині весь день триватимуть навчання авіації. Проте нехтувати тривогами не варто, адже ворог може здійснити пуск у будь-який момент.

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У Росії тренування екіпажів МіГ-31К: передбачається багато тривог

Зазначимо, що днем раніше, 17 серпня, у Росії теж проходили навчання екіпажів на МіГ-31К. Через це по всій Україні 4 рази оголошували масштабну повітряну тривогу.

Що варто знати про ракети "Кинджал"

Всеукраїнська повітряна тривога оголошується щоразу, коли злітає МіГ-31К, адже ракета "Кинджал", яку він несе, може вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів. "Кинджали" дуже швидкі – їхня максимальна швидкість 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. Одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і летить на великій швидкості вниз. Ці ракети дуже небезпечні і тим, що можуть маневрувати на траєкторії польоту.