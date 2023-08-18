18 августа в Украине объявили воздушную тревогу / Коллаж 24 Канала
В обед 18 августа во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в небо МиГ-31К.
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Россияне продолжают пугать украинцев ракетными обстрелами. Мониторинговые каналы сообщают, что в России сегодня весь день будут продолжаться обучение авиации. Однако пренебрегать тревогами не стоит, ведь враг может совершить пуск в любой момент.
В России тренировка экипажей МиГ-31К: предполагается много тревог
Отметим, что днем ранее, 17 августа, в России тоже проходили учения экипажей на МиГ-31К. Поэтому по всей Украине 4 раза объявляли масштабную воздушную тревогу.
Что стоит знать о ракетах "Кинжал"
Всеукраинская воздушная тревога объявляется каждый раз, когда взлетает МиГ-31К, ведь ракета "Кинжал", которую он несет, может поражать цели на расстоянии до 2 000 километров. "Кинжалы" очень быстры – их максимальная скорость 10 Махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. Сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и летит на большой скорости вниз. Эти ракеты очень опасны и тем, что могут маневрировать по траектории полета.