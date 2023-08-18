Россияне продолжают пугать украинцев ракетными обстрелами. Мониторинговые каналы сообщают, что в России сегодня весь день будут продолжаться обучение авиации. Однако пренебрегать тревогами не стоит, ведь враг может совершить пуск в любой момент.

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В России тренировка экипажей МиГ-31К: предполагается много тревог

13:37 Воздушные силы объявили об отбое ракетной угрозы.

13:21 Мониторинговые каналы сообщили, что с 13:00 по 00:00 будет продолжаться обучение экипажей МиГ-31К в России, так что тревог будет много. При этом не исключаются пуски ракет "Кинжал" или имитация таких пусков. Украинцев призвали не пренебрегать воздушными тревогами.

13:20 В Воздушных силах сообщили, что в России взлетел МиГ-31К – носитель ракеты " Кинжал ". Поэтому воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Воздушная тревога объявлена ​​по всей Украине.

Отметим, что днем ​​ранее, 17 августа, в России тоже проходили учения экипажей на МиГ-31К. Поэтому по всей Украине 4 раза объявляли масштабную воздушную тревогу.