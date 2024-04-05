Сегодня днем сообщалось о взрывах в Харькове и Запорожье. За минуту до тревоги некоторые мониторинговые паблики написали, что для Киева есть ракетная угроза.

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Почему сейчас тревога

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!

– предупредили в Воздушных силах.

Также сегодня днем взлетали Ту-22м3. Они были активными в акватории Черного моря и могли идти на пусковые рубежи возле Крыма. Из-за этого была опасность для Юга.

Обновление. По состоянию на 17:08 россияне подняли еще два МиГа. То есть сейчас в воздухе три самолета МиГ-31К. Пройдите в укрытие!

Харьков под ударом

Будьте очень осторожны, ведь в Харькове снова раздаются взрывы! Пройдите в укрытие и не пренебрегайте безопасностью!

Мониторинговые каналы пишут, что возле города работает российский дрон-разведчик, который корректирует огонь. На Харьков летят новые средства поражения, поэтому будет опасно до отбоя.

В 17:17 взрыв прозвучал и в Запорожье.

Чем опасен МиГ

МиГ-31К – это носитель сверхзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Такая ракета летит очень быстро и представляет угрозу для всех регионов страны.

Собственно, в "послужном списке" МиГов много запусков "Кинжалов" во время массированных атак. К сожалению, ни один из украинских истребителей не имеет такой скорости, как МиГ.

31К – это модифицированная версия МиГа. Самолет разгоняется и набирает высоту, а затем выпускает ракету. "Кинжал" может поражать цели на расстоянии до двух тысяч километров. Поэтому каждый раз, как только взлетает ракетоноситель, в Украине объявляют тревогу.

Тревогу объявляют чаще

Аналитики заметили, что в марте в Украине стало больше воздушных тревог. Лидерство в печальной статистике удерживают восточные регионы – Харьковская и Сумская области.

Статистика тревог за март 2024 года / Инфографика UA WAR Infographics

На Сумщине сигнал тревоги раздавался чаще почти на 200 процентов! Такая цифра просто не укладывается в голове, но, к сожалению, таковы наши реалии.