Такое мнение 24 Каналу высказал содиректор программ внешней политики и международной безопасности Алексей Мельник, отметив, что, если одна из сторон переходит в оборону, то другая будет пытаться наступать. Он добавил, что такова логика войны.

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Рассматривается несколько возможных направлений наступления врага. Очевидно, что россияне к этому готовятся.

Когда это начнется – это также зависит от ряда факторов. В частности, от погодных условий,

– сказал Мельник.

К тому же сейчас подсыхает почва, складываются оптимальные погодные условия и увеличивается световой день. А впереди – запас нескольких сухих месяцев.

Россия планирует новое наступление