Ежемесячно Россия мобилизует примерно 30 тысяч дополнительных военнослужащих, чтобы восстановить силы. Об этом вне записи сообщил высокопоставленный чиновник НАТО корреспонденту 24 Канала в Брюсселе.
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Оккупанты могут истощать украинскую армию
По словам собеседника, Россия сохраняет значительное количественное преимущество, превосходя Украину в боеприпасах, личном составе и технике. Из-за этого российская армия сможет продолжать атаки, направленные на истощение украинской армии.
Однако, для большого наступления российская армия не имеет достаточного количества снарядов и необходимых маневренных подразделений.
Сомнительно, что российские войска смогут достичь значительного успеха в наступлении этой весной, и они, вероятно, не смогут провести ни одной значительной наступательной операции без очередной широкомасштабной мобилизации,
– сказал высокопоставленный чиновник НАТО.
Представитель Альянса отметил, что непрерывные поставки оружия от союзников имеет большое значение на поле боя. Сейчас Украина ускорила строительство оборонительных позиций на нескольких участках на линии фронта.
Собеседник ожидает, что это из-за этого многочисленные попытки России провести операции по прорыву границы, скорее всего, будут сопровождаться очень большими потерями.
Новое наступление может быть уже в конце весны: коротко
- Владимир Зеленский в интервью отметил, что нашей армии не хватает снарядов, артиллерийских боеприпасов и прочего. Он добавил, что украинским военным до сих пор удается сдерживать российских оккупантов.
- Но они не будут иметь возможности противостоять другому большому российскому наступлению, которое ожидается в ближайшие месяцы. Вероятно, он может произойти в конце мая или в июне.
- Журналисты пишут, что в артиллерийской войне на истощение у России преимущество не только в количестве огневых средств. Российские захватчики еще и имеют большую дальность поражения.
- В частности, он рассказал, что вместе с Владимиром Зеленским присутствовал во время инспектировании оборонительных фортификаций в Сумской области. Они расположены в каких-то 24 километрах от границы с Россией.
- Глава государства также заверил, что вся эта территория – в состоянии боевой готовности в ответ на значительное наращивание сил врага по ту сторону границы, а также его ежедневные обстрелы.