Щомісяця Росія мобілізує приблизно 30 тисяч додаткових військовослужбовців, аби відновити сили. Про це поза записом повідомив високопосадовець НАТО кореспондентці 24 Каналу в Брюсселі.

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Окупанти можуть виснажувати українську армію

За словами співрозмовника, Росія зберігає значну кількісну перевагу, переважаючи Україну в боєприпасах, особовому складі й техніці. Через це російська армія зможе продовжувати атаки, спрямовані на виснаження української армії.

Однак, для великого наступу російська армія не має достатньої кількості снарядів та необхідних маневрових підрозділів.

Сумнівно, що російські війська зможуть досягти значного успіху в наступі цієї весни, і вони, ймовірно, не зможуть провести жодної значної наступальної операції без чергової широкомасштабної мобілізації,

– сказав високопосадовець НАТО.

Представник Альянсу зазначив, що безперервне постачання зброї від союзників має велике значення на полі бою. Нині Україна прискорила будівництво оборонних позицій на кількох ділянках на лінії фронту.

Співрозмовник очікує, що через це численні спроби Росії провести операції з прориву кордону, найімовірніше, супроводжуватимуться дуже великими втратами.

Новий наступ може бути вже наприкінці весни: коротко