Утром 29 июня 2024 года по всей Украине объявили воздушную тревогу. До отбоя лучше находиться в укрытии.
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Взлетел МиГ-31К
Сначала о взлете этого истребителя сообщили мониторинговые каналы. Впоследствии Воздушные силы подтвердили это и объявили о воздушной тревоге по всей территории нашего государства.
Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". О пусках не сообщали.
Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью. Во время воздушной тревоги нужно находиться в убежище или хотя бы пользоваться правилом двух стен, которое может защитить в критический момент.
27 июня 2024 года россияне тоже поднимали МиГ-31К. той ночью оккупанты осуществили запуски "Калибров".