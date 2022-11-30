Глаза нашего неба: в Украине отмечают День радиотехнических войск

Ежегодно 30 ноября в Украине отмечают День радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ. Операторы радиолокационных станций РТВ без устали следят по всем направлениям вокруг Украины.

В Минобороны подчеркнули, что под их контролем все воздушное пространство над государством, ведь воины радиотехнических войск следят за активностью в украинском небе, передает 24 канал.

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Глаза нашего неба

Да, российская авиация боится даже попасть в поле зрения специалистов радиотехнических войск, потому что понимает, чем это закончится. Оккупанты до сих пор платят за недооценку наших сил.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что за 9 месяцев полномасштабной войны радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили более 240 тысяч воздушных целей противника, около 80% из которых ВСУ уничтожили. Залужный объяснил, что это сотни тысяч спасенных жизней и сохраненная инфраструктура. Поэтому генерал поздравил радиотехнические войска и поблагодарил их.

Первыми увидели агрессию России 24 февраля

Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук подчеркнул, что радиотехнические войска – основной источник информации о воздушной ситуации.

Вы первыми увидели агрессию кафиров 24 февраля и первыми выдержали удар агрессора! Но вы удержали строй и делаете все для эффективной утилизации русской нечисти,

– подчеркнул Олещук.

Поздравление Воздушных сил ВСУ: видео

История праздника

Еще в 2010 году тогдашний министр обороны Украины Михаил Ежель подписал приказ об установлении Дня радиотехнических войск Воздушных сил ВСУ.

Решения о профессиональном празднике приняли, учитывая важное значение радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ, а также для поддержания престижа военной службы в подразделениях этих войск.

Следовательно, уже в течение 12 лет День радиотехнических войск отмечают 30 ноября.

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