В Украине падает производство молокопродуктов: растет импорт из-за завышенных цен для переработчиков

Средняя закупочная цена молока для перерабатывающих предприятий почти равна среднеевропейским ценам, а вот готовая продукция значительно дешевле европейской.

Завышенные цены производителей молока снижают объемы его закупки перерабатывающими предприятиями. Это приводит к росту импорта молочной продукции.

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Какая средняя закупочная цена молока

Средняя закупочная цена молока для перерабатывающих предприятий составляет около 36 центов за литр. Это почти равно среднеевропейским ценам. В то же время, цена переработанного молока на полках супермаркетов в Украине значительно ниже, чем в ЕС.

"Европейские спотовые цены на молоко приблизились к 30 евроцентам за литр. У нас стоимость молока на 20% дороже — 36 евроцентов. Общая тенденция такова, что цены должны сейчас снижаться, ведь надои в этот период увеличиваются и население предлагает больше молока, и цены до сих пор держатся на уровне декабря. А некоторые производители говорят даже о повышении закупочных цен на молоко. В этой ситуации предприятия вынуждены сбавлять переработку молока", - констатирует владелец компании "Юрия" (бренд "Волошковое поле") Андрей Табалов.

Руководитель проектов Ассоциации производителей молока (АВМ) Елена Жупинас отмечает, что падение экспорта и рост импорта готовых молокопродуктов в Украину – опасная тенденция, которая скажется и на производителях молока.

Если экспорт молокопродуктов в конце марта и начале апреля снизился, то импорт наоборот – вырос до довоенных показателей. Ситуация на рынке нестандартна и угрожает и для производителей молока. Если этого экспорта не будет, это сразу скажется на ценах на сырье,

– прогнозирует эксперт.

В то же время, по информации АВМ, производители молока уже начали снижать цену реализации. В частности, на 10 копеек подешевело молоко высокого качества "Экстра".

В Ассоциации производителей молока считают, что правительство должно притормозить импорт готовой молочной продукции и содействовать экспорту.