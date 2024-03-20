20 марта Комитет госвласти, місцсамоврядування, регрозвития и градостроительства принял решение об изменении названий ряда населенных пунктов. Об этом сообщил нардеп Роман Лозинский.

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Какие города переименуют

По словам чиновника, соответствующее решение должна еще согласовать Верховная Рада. Впрочем, сейчас депутаты уже подготовили новые названия для 5 городов и 104 поселка.

Так, город Червоноград, что на Львовщине, будет носить фамилию известного религиозного деятеля, одного из соучредителей ЗУНР Андрея Шептицкого.

Город Южный в Одесской области будет называться Порт-Аненталь.

Павлоград на Днепропетровщине станет Матвеевым, а Синельниково Риднопольем.

Бровары, что на Киевщине, теперь будут иметь иное правописание и будут произноситься как Бровари.

В Украине переименуют 104 поселка / Фото Роман Лозинский

Среди поселков, которые получат дерусифицированные названия, – населенные пункты в разных областях. В частности,

на Херсонщине: село Максима Горького – село Счастливое;

на Днепропетровщине: село Александрополь – село Луговое;

на Житомирщине: поселок Першотравенск – поселок Фарфоровое;

на Закарпатье: село Пушкино – село Межлесное;

в Хмельницкой области: село Русская Буда – Розсохская Буда.

Что предшествовало