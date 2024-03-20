20 березня Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування ухвалив рішення про зміну назв низки населених пунктів. Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.

Дивіться також Новий закон про мобілізацію: як змінять правила вручення повісток

Які міста перейменують

За словами посадовця, відповідне рішення має ще погодити Верховна Рада. Втім, наразі депутати вже підготували нові назви для 5 міст та 104 селища.

Так, місто Червоноград, що на Львівщині, носитиме прізвище відомо релігійного діяча, одного зі співзасновників ЗУНР Андрія Шептицького.

Місто Южне на Одещині називатиметься Порт-Аненталь.

Павлоград на Дніпропетровщині стане Матвіївим, а Синельникове Ріднопіллям.

Бровари, що на Київщині, тепер матимуть інакший правопис і вимовлятимуться як Броварі.

В Україні перейменуть 104 селища / Фото Роман Лозинський

Серед селищ, які отримають дерусифіковані назви, – населені пункти у різних областях. Зокрема,

на Херсонщині : село Максима Горького – село Щасливе;

на Дніпропетровщині: село Олександропіль – село Лугове;

на Житомирщині: селище Першотравенськ – селище Порцелянове;

на Закарпатті: село Пушкіно – село Міжлісне;

на Хмельниччині: село Російська Буда – Розсохська Буда.

Що передувало