20 березня Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування ухвалив рішення про зміну назв низки населених пунктів. Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.

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Які міста перейменують

За словами посадовця, відповідне рішення має ще погодити Верховна Рада. Втім, наразі депутати вже підготували нові назви для 5 міст та 104 селища.

Так, місто Червоноград, що на Львівщині, носитиме прізвище відомо релігійного діяча, одного зі співзасновників ЗУНР Андрія Шептицького.

Місто Южне на Одещині називатиметься Порт-Аненталь.

Павлоград на Дніпропетровщині стане Матвіївим, а Синельникове Ріднопіллям.

Бровари, що на Київщині, тепер матимуть інакший правопис і вимовлятимуться як Броварі.

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В Україні перейменуть 104 селища / Фото Роман Лозинський

Серед селищ, які отримають дерусифіковані назви, – населені пункти у різних областях. Зокрема,

  • на Херсонщині : село Максима Горького – село Щасливе;
  • на Дніпропетровщині: село Олександропіль – село Лугове;
  • на Житомирщині: селище Першотравенськ – селище Порцелянове;
  • на Закарпатті: село Пушкіно – село Міжлісне;
  • на Хмельниччині: село Російська Буда – Розсохська Буда.

Що передувало

  • Влітку 2023 року Український інститут національної пам'яті зробив фаховий висновок про те що назва "Червоноград" пов'язана з реалізацією радянської політики та належить до символіки російської імперськості.
  • Восени завершилося електронне голосування щодо перейменування міста. Більшість голосів висловилися за те, аби залишити стару назву. Із понад 65-тисячного міста у голосуванні взяли участь 2823 осіб.
  • Серед варіантів, які пропонувалися, були: Бобинськ, Буг, Бужани, Бужанськ, Клюсів, Кристинопіль, Новий Двір, Сагайдачний, Українослав, Христинопіль, Червень, Шевченко, Шептицький.
  • Відомо, що друге місце посіла назва Кристинопіль, а третє – Шептицький.