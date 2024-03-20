20 березня Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування ухвалив рішення про зміну назв низки населених пунктів. Про це повідомив нардеп Роман Лозинський.
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Які міста перейменують
За словами посадовця, відповідне рішення має ще погодити Верховна Рада. Втім, наразі депутати вже підготували нові назви для 5 міст та 104 селища.
Так, місто Червоноград, що на Львівщині, носитиме прізвище відомо релігійного діяча, одного зі співзасновників ЗУНР Андрія Шептицького.
Місто Южне на Одещині називатиметься Порт-Аненталь.
Павлоград на Дніпропетровщині стане Матвіївим, а Синельникове Ріднопіллям.
Бровари, що на Київщині, тепер матимуть інакший правопис і вимовлятимуться як Броварі.
В Україні перейменуть 104 селища / Фото Роман Лозинський
Серед селищ, які отримають дерусифіковані назви, – населені пункти у різних областях. Зокрема,
- на Херсонщині : село Максима Горького – село Щасливе;
- на Дніпропетровщині: село Олександропіль – село Лугове;
- на Житомирщині: селище Першотравенськ – селище Порцелянове;
- на Закарпатті: село Пушкіно – село Міжлісне;
- на Хмельниччині: село Російська Буда – Розсохська Буда.
Що передувало
- Влітку 2023 року Український інститут національної пам'яті зробив фаховий висновок про те що назва "Червоноград" пов'язана з реалізацією радянської політики та належить до символіки російської імперськості.
- Восени завершилося електронне голосування щодо перейменування міста. Більшість голосів висловилися за те, аби залишити стару назву. Із понад 65-тисячного міста у голосуванні взяли участь 2823 осіб.
- Серед варіантів, які пропонувалися, були: Бобинськ, Буг, Бужани, Бужанськ, Клюсів, Кристинопіль, Новий Двір, Сагайдачний, Українослав, Христинопіль, Червень, Шевченко, Шептицький.
- Відомо, що друге місце посіла назва Кристинопіль, а третє – Шептицький.