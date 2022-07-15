Чиновникам в Украине повысили зарплаты: насколько вырастут выплаты

Кабмин поднял зарплаты государственных служащих. Изменения стали применяться еще в начале этого месяца, 1 июля.

Так, Кабинет министров изменил схему должностных окладов на должностях государственной службы. Постановление вступает в силу со дня его опубликования, а применяется с 1 июля 2022 года, когда в Украине увеличился размер прожиточного минимума.

К теме Сколько государство уже выплатило переселенцам и почему возникают задержки

Как изменились зарплаты чиновников

Согласно постановлению должностной оклад специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одной или нескольких областей, увеличили с 5 100 до 5 300 гривен.

Кроме того, должностной оклад специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения вырос с 4 962 до 5 200 гривен.

Также должностной оклад ведущего специалиста государственных органов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения, возрос с 5 100 до 5 300 гривен.

В Украине увеличили размер прожиточного минимума

С 1 июля 2022 года в Украине планово увеличили размер прожиточного минимума для трудоспособных граждан – с 2481 гривны до 2600 гривен. Это предусмотрено законом о государственном бюджете.

Согласно законодательству, должностной оклад госслужащих не может быть меньше двух размеров прожиточных минимумов.

Кстати, несмотря на войну, развязанную россией, Украина продолжает увеличивать размер минимальной пенсии и социальных выплат. В течение 2022 года украинцев ожидают 5 повышений. Они будут касаться как пенсий, так и социальных выплат, гарантированных государством. Заметим, что одна из них уже была в июле.

К теме – в Стамбуле договорились о деблокаде 3 украинских портов: смотрите видео