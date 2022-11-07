В войне за Украину погиб шестой гражданин США и доброволец из Тайваня

На войне на Украине погиб еще один гражданин США. Также в боях за Украину погиб доброволец из Тайваня.

Представитель Госдепа США 7 ноября подтвердил, что в Украине недавно умер гражданин Америки. Пресс-секретарь не сообщил подробности о личности погибшего и обстоятельствах его смерти.

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США подтвердили смерть своего гражданина в Украине

Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь,

– сказал спикер.

Спикер Госдепа добавил, что из уважения к частной жизни семьи "в это тяжелое время нам больше нечего добавить".

Это уже шестой американец, погибший в Украине после российского вторжения в феврале.

Отметим, что 5 ноября сообщалось, что в Украине погиб 23-летний американский добровольец Скайлер Джеймс Грегг.

Журналистам удалось установить, что доброволец погиб 29 октября на северо-востоке Украины.

Оказалось, что его подразделение попало под артобстрел. Скайлер присоединился к Международному легиону в апреле. В июне он получил ранения под Харьковом в результате взрыва.

В боях за Украину погиб доброволец из Тайваня

. 13 октября представитель Госдепа США подтвердил гибель еще одного американского добровольца. Гражданин США погиб на Востоке Украины.

Кроме того, Комитет гуманитарной и информационной политики сообщает, что в Украине погиб доброволец из Тайваня Цзен Шенгуан.

Сообщается, что военный из Тайваня получил ранения и скончался от потери крови. Таец получил ранения в Луганской области.

"25-летний тайванец Цзэн Шенгуан, присоединившийся к украинской армии, был ранен и умер от потери крови во время боя с российской армией в Луганской области", – сообщил народный депутат Николай Княжицкий.

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