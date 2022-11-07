В войне за Украину погиб шестой гражданин США и доброволец из Тайваня
Источник:CNN
На войне на Украине погиб еще один гражданин США. Также в боях за Украину погиб доброволец из Тайваня.
Представитель Госдепа США 7 ноября подтвердил, что в Украине недавно умер гражданин Америки. Пресс-секретарь не сообщил подробности о личности погибшего и обстоятельствах его смерти.
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США подтвердили смерть своего гражданина в Украине
Мы поддерживаем связь с семьей и оказываем всю возможную консульскую помощь,
– сказал спикер.
Спикер Госдепа добавил, что из уважения к частной жизни семьи "в это тяжелое время нам больше нечего добавить".
Это уже шестой американец, погибший в Украине после российского вторжения в феврале.
Отметим, что 5 ноября сообщалось, что в Украине погиб 23-летний американский добровольец Скайлер Джеймс Грегг.
Журналистам удалось установить, что доброволец погиб 29 октября на северо-востоке Украины.
Оказалось, что его подразделение попало под артобстрел. Скайлер присоединился к Международному легиону в апреле. В июне он получил ранения под Харьковом в результате взрыва.
В боях за Украину погиб доброволец из Тайваня
Кроме того, Комитет гуманитарной и информационной политики сообщает, что в Украине погиб доброволец из Тайваня Цзен Шенгуан.
Сообщается, что военный из Тайваня получил ранения и скончался от потери крови. Таец получил ранения в Луганской области.
"25-летний тайванец Цзэн Шенгуан, присоединившийся к украинской армии, был ранен и умер от потери крови во время боя с российской армией в Луганской области", – сообщил народный депутат Николай Княжицкий.
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