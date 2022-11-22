Шевченко должен заменить Гутцайта в должности главы НОК, – Аронец

Главным спортивным событием последних недель в жизни украинцев стал вовсе не Чемпионат мира по футболу, а скандал вокруг назначения руководства Национального Олимпийского Комитета (НОК).

Как известно, 17 ноября закончилась эпоха Сергея Бубки, главой НОК Украины был избран Вадим Гутцайт. Однако вокруг этой истории практически сразу вырисовался неприятный шлейф из-за того, кто вошел в состав Комитета. В частности, общество не восприняло включение в состав НОК нардепов от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Григория Суркиса.

Уже на следующий день – 18 ноября о выходе из состава НОК объявил Андрей Шевченко, который, кстати, был назначен на должность вице-президента. Шевченко публично продемонстрировал нежелание работать в команде, членами которой являются депутаты от пророссийской партии.

"В самое тяжелое время в истории моей страны, я горд быть рядом с Украиной и помогать всем, чем могу ради нашей победы. Я считаю почетной работу в Национальном олимпийском комитете, понимаю важность его развития. В то же время, я не могу остаться в составе НОК за такой состав. Мы платим за свою свободу безгранично высокую цену жизнью лучших украинцев. Должны быть их достойными", – написал Шевченко на своей странице в фейсбуке.

После Шевченко о выходе из состава НОК объявили Жан Беленюк, Андрей Павелко и другие члены комитета. В том числе были исключены Шуфрич и Суркис.

Однако сам скандал не утихает, поскольку сам факт назначения парламентариев от ОПЗЖ в состав Олимпийского Комитета вызывает негодование. И в частности, это возмущение адресуется Вадиму Гутцайту.

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля, известный своей патриотической позицией, опубликовал пост в Facebook, где отметил, что в состав НОК вошли два десятка человек, которые были депутатами от "Партии регионов" или так или иначе сотрудничали с Виктором Януковичем.

"Похоже, Шуфрич с Суркисом, выполняли лишь функцию громоотвода. И пока общество справедливо возмущалось их фамилиями в списке, новоизбранный президент Вадим Гутцайт завел в НОК прямо "золотую" команду, 80% из которой вообще не имеют никакого отношения к спорту. Разве что спортом можно считать коррупцию, борьбу за место в списке ОПЗЖ или рэкет в 90-х. Конечно, говорить о спорте сейчас не время, но разве время – тянуть на руководящие должности всех зашкваренных и дискредитированных?! Если партию ОПЗЖ запретили, то почему до сих пор не запретили ее бывшим членам совать свой нос во власть, будь то политическую или спортивную?!", – пишет Зозуля и публикует длинный список назначенных членов НОК с их "регалиями". Всего упоминается 22 человека.

На звездный состав нового НОК обратил внимание и известный политик, депутат Киевского областного совета Александр Аронец.

"Давайте мыслить трезво и на перспективу, то есть, что будет с НОК после победы Украины? Как известно, рыба гниет с головы. Глава НОК, Вадим Гутцайт провел с собой "звездную команду" бывших регионалов, корешей кума путина Медведчука и коррупционеров. К примеру, Александр Герега – нардеп от "Партии регионов", голосовавший за диктаторские законы 16 января 2014-го, Михаил Кошляк – с 2020 года является депутатом Днепропетровского облсовета от ОПЗЖ, или печально известная Нина Уманец, которая уже после 2014 года кичилась фото с Путиным.

Да и сам Гутцайт фигурант уголовного дела по хищению 2,25 миллионов гривен государственных средств на закупках лодок для киевских спортсменов, являясь директором департамента молодежи и спорта КГГА. Этот человек будет развивать спорт в Украине? Будет ли отстаивать интересы Украины на международной арене? Не будет ли покрывать грязные схемы ренионалов и коррупционеров? Вопросы риторические. Единственный путь – обнуление всего состава НОК во главе с Гутцайом", – пишет Аренец в своем фейсбуке .

Политик предлагает назначить главой НОК Андрея Шевченко, проявившего четкую и последовательную позицию, а также публично собирает средства на ВСУ по всему миру.

"Есть ли альтернатива? Да конечно! Взять того же Шеву, который с самого начала войны активно фандрейзит для ВСУ, который, как ни как, является очень известным публичным лицом в мире, особенно в Великобритании и Италии. В той же Италии очень нужен его публичное влияние на подачу информации о войне, ведь пророссийские силы там достаточно сильны.

Будет ли Андрей Шевченко, имея официальную должность того же председателя НОК, еще больше продвигать Украину в настоящее время и заниматься продвижением украинского спорта после победы? Я уверен в этом. И конечно, при Шеве этой сани в составе НОК не будет!

Словом, будем лупить эту скалу, Гутцайт по хорошему должен сам подать в отставку, НОК нужно распустить, избрать председателем Шеву, который должен закончить чистку состава НОК и с нуля выбрать достойную команду, которая будет защищать интересы Украины и будет развивать украинское олимпийское движение", – подчеркнул Аронец.