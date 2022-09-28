В Украину возвращается тепло и солнце: прогноз погоды на 29 сентября

В большинстве областей Украины в четверг, 29 сентября, ожидается солнечная погода. Также в Украине идет потепление, хотя на Западе снова будет дождь.

Солнечная погода в Украине 29 сентября будет на Востоке и Центре. В южных регионах возможны осадки , хотя погода обещает быть теплой.

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Не отступают дожди с Запада Украины. Однако даже там станет немного теплее – средняя температура +15+20 градусов.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

Синоптикиня Наталья Диденко сообщает , что в четверг в Украине будет много тепла, тумана и дымки. В частности, на Юге +20+26 градусов, на остальной территории +14+19, при прояснениях до +18+22 градусов.

Дожди пройдут в западных областях, на крайнем востоке, вечером подойдут к северной части и центру.

– информирует синоптикиня.

В Киеве, по словам Наталки Диденко, дождь возможен в вечерние часы. Температура воздуха будет сравнительно комфортной до +18 градусов днем.

Какая будет погода в городах Украины 29 сентября

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +15...+17

Ровно – +16...+18

Житомир – +17...+19

Винница – +19...+21

Одесса – +23...+25

Николаев – +21...+23

Херсон – +22...+24

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +20...+22

Черкассы – +19...+21

Чернигов – +15...+17

Сумы – +16...+18

Полтава – +19...+21

Днепр – +20...+22

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – +20...+22

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на 29 сентября. / Карта Укргидрометцентра.