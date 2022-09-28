В Украину возвращается тепло и солнце: прогноз погоды на 29 сентября
Источник:Укргидрометцентр
В большинстве областей Украины в четверг, 29 сентября, ожидается солнечная погода. Также в Украине идет потепление, хотя на Западе снова будет дождь.
Солнечная погода в Украине 29 сентября будет на Востоке и Центре. В южных регионах возможны осадки , хотя погода обещает быть теплой.
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Не отступают дожди с Запада Украины. Однако даже там станет немного теплее – средняя температура +15+20 градусов.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
Синоптикиня Наталья Диденко сообщает , что в четверг в Украине будет много тепла, тумана и дымки. В частности, на Юге +20+26 градусов, на остальной территории +14+19, при прояснениях до +18+22 градусов.
Дожди пройдут в западных областях, на крайнем востоке, вечером подойдут к северной части и центру.
– информирует синоптикиня.
В Киеве, по словам Наталки Диденко, дождь возможен в вечерние часы. Температура воздуха будет сравнительно комфортной до +18 градусов днем.
Какая будет погода в городах Украины 29 сентября
Ужгород – +15...+17
Львов – +15...+17
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +15...+17
Ровно – +16...+18
Житомир – +17...+19
Винница – +19...+21
Одесса – +23...+25
Николаев – +21...+23
Херсон – +22...+24
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +20...+22
Черкассы – +19...+21
Чернигов – +15...+17
Сумы – +16...+18
Полтава – +19...+21
Днепр – +20...+22
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +19...+21
Харьков – +20...+22
Киев – +16...+18