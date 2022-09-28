Сонячна погода в Україні 29 вересня буде на Сході та в Центрі. Натомість у південних регіонах можливі опади, хоча погода обіцяє бути теплою.
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Натомість не відступають дощі із Заходу України. Проте навіть там стане трішки тепліше – середня температура +15+20 градусів.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в четвер в Україні буде багато тепла, туман та серпанки. Зокрема, на Півдні +20+26 градусів, на решті території +14+19, при проясненнях до +18+22 градусів.
Дощі пройдуть у західних областях, на крайньому сході, ввечері підійдуть до північної частини та центру,
– інформує синоптикиня.
У Києві, за словами Наталки Діденко, дощ ймовірний у вечірні години. Температура повітря буде порівняно комфортною, до +18 градусів вдень.
Якою буде погода у містах України 29 вересня
Ужгород – +15...+17
Львів – +15...+17
Івано-Франківськ – +17...+19
Тернопіль – +18...+20
Чернівці – +19...+21
Хмельницький – +18...+20
Луцьк – +15...+17
Рівне – +16...+18
Житомир – +17...+19
Вінниця – +19...+21
Одеса – +23...+25
Миколаїв – +21...+23
Херсон – +22...+24
Сімферополь – +21...+23
Кропивницький – +20...+22
Черкаси – +19...+21
Чернігів – +15...+17
Суми – +16...+18
Полтава – +19...+21
Дніпро – +20...+22
Запоріжжя – +21...+23
Донецьк – +20...+22
Луганськ – +19...+21
Харків – +20...+22
Київ – +16...+18
Прогноз погоди на 29 вересня / Карта Укргідрометцентру