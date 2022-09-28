Сонячна погода в Україні 29 вересня буде на Сході та в Центрі. Натомість у південних регіонах можливі опади, хоча погода обіцяє бути теплою.

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Натомість не відступають дощі із Заходу України. Проте навіть там стане трішки тепліше – середня температура +15+20 градусів.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Синоптикиня Наталка Діденко повідомляє, що в четвер в Україні буде багато тепла, туман та серпанки. Зокрема, на Півдні +20+26 градусів, на решті території +14+19, при проясненнях до +18+22 градусів.

Дощі пройдуть у західних областях, на крайньому сході, ввечері підійдуть до північної частини та центру,

– інформує синоптикиня.

У Києві, за словами Наталки Діденко, дощ ймовірний у вечірні години. Температура повітря буде порівняно комфортною, до +18 градусів вдень.

Якою буде погода у містах України 29 вересня

Ужгород – +15...+17

Львів – +15...+17

Івано-Франківськ – +17...+19

Тернопіль – +18...+20

Чернівці – +19...+21

Хмельницький – +18...+20

Луцьк – +15...+17

Рівне – +16...+18

Житомир – +17...+19

Вінниця – +19...+21

Одеса – +23...+25

Миколаїв – +21...+23

Херсон – +22...+24

Сімферополь – +21...+23

Кропивницький – +20...+22

Черкаси – +19...+21

Чернігів – +15...+17

Суми – +16...+18

Полтава – +19...+21

Дніпро – +20...+22

Запоріжжя – +21...+23

Донецьк – +20...+22

Луганськ – +19...+21

Харків – +20...+22

Київ – +16...+18



Прогноз погоди на 29 вересня / Карта Укргідрометцентру