В Украине предупредили о масштабной стихийной беде: каким регионам следует готовиться

В Украине спасатели предупредили об угрозе масштабного затопления. С 14 по 18 апреля в реках Украины будет продолжаться рост уровней воды.

Под угрозой затопления населённые пункты вблизи реки Днепр, а также Припяти. Речь идет о Черниговской, Волынской и Ровенской области.

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В Черниговской области объявлен красный уровень опасности

Как сообщили спасатели, 14 – 17 апреля на Верхнем Днепре в пределах страны продлится рост уровней воды на 0,1 – 0,3 метра в сутки с последующим затоплением поймы, нарушением транспортного сообщения, отоплением и отрезанием от основных путей сообщения.

Существует риск частичного затопления отдельных населенных пунктов и возможным начальным затоплением жилых домов по водам Днепра и Сожа в ряде приречных сел в Черниговском районе.

В Черниговской области объявлен III уровень опасности – красный.

Также 15 – 18 апреля на реках бассейна Припяти ожидается продолжение повышения уровней воды на 0,1 – 0,5 метра над текущими уровнями, последующее затопление пойм.

Сохранится уровень затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области.

Кроме того, возможно достижение отметки затопления сельхозугодий и хозяйственных построек в Луцком районе Волынской области и Сарненском районе Ровенской области. Там объявлен I уровень опасности – желтый.

На Черниговщине ожидается самый большой паводок за 10 лет

Начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время брифинга сообщил, что на Черниговщине ожидается самый большой паводок за последние 10 лет.

Самая критическая ситуация по реке Днепр. И если вода будет дальше подниматься, а такие прогнозы у нас есть, то под риск подтопления подлежат 22 населенных пункта, где проживает более 4000 человек,

– сказал он.

По словам Чауса, на сегодняшний день уже 7 населенных пунктов подтоплены по руслу Днепра. Также он добавил, что проводятся все мероприятия, чтобы люди получили необходимую помощь. Если эвакуация потребуется, то ее проведут.