О главных новостях страны, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на сегодня, 29 июня, рассказывает 24 Канал в хронологии.

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06:24, 29 июня Зеленский показал фото освобожденных из плена гражданских лиц Несмотря на сложности, удалось освободить еще 10 наших гражданских. В частности, вернулись домой: Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году;

Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017–2018 годов;

Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захвачены в Бердянске за сопротивление оккупантам;

5 гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.

06:22, 29 июня Взрывы в Винницкой области В Винницкой области около трех ночи сообщали о звуках взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.

06:21, 29 июня Россия атаковала "Шахедами" ночью Оккупанты запустили "Шахеды" еще вечером. Воздушные силы сообщили о сразу нескольких группах дронов-камикадзе, которые двигались с южного направления на север, а также северо-запад. По состоянию на 2:30 утра 29 июня БпЛА фиксировали на юге Винницкой области, а также на Николаевщине, в центральной части. Все вражеские дроны двигались западным направлением. Также "Шахеды" угрожали и Херсонщине, направление – николаевское.

06:19, 29 июня Орбан может встретиться с Зеленским Премьер Венгрии уже на следующей неделе может встретиться с президентом Украины, для того, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом. Не исключено, что встреча состоится в Украине.