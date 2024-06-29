О главных новостях страны, ситуацию на фронте, потери противника по состоянию на сегодня, 29 июня, рассказывает 24 Канал в хронологии.
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Зеленский показал фото освобожденных из плена гражданских лиц
Несмотря на сложности, удалось освободить еще 10 наших гражданских. В частности, вернулись домой:
- Нариман Джелял – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, захвачен в Крыму еще в 2021 году;
- Елена Пех и Валерий Матюшенко – гражданские, которые были в плену еще с 2017–2018 годов;
- Богдан Гелета и Иван Левицкий – священники Украинской греко-католической церкви, захвачены в Бердянске за сопротивление оккупантам;
- 5 гражданских, которые были захвачены на территории Беларуси и лишены свободы: Николай Швец, Наталья Захаренко, Павел Куприенко, Людмила Гончаренко и Екатерина Брюханова.
Взрывы в Винницкой области
В Винницкой области около трех ночи сообщали о звуках взрывов. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Россия атаковала "Шахедами" ночью
Оккупанты запустили "Шахеды" еще вечером. Воздушные силы сообщили о сразу нескольких группах дронов-камикадзе, которые двигались с южного направления на север, а также северо-запад.
По состоянию на 2:30 утра 29 июня БпЛА фиксировали на юге Винницкой области, а также на Николаевщине, в центральной части. Все вражеские дроны двигались западным направлением. Также "Шахеды" угрожали и Херсонщине, направление – николаевское.
Орбан может встретиться с Зеленским
Премьер Венгрии уже на следующей неделе может встретиться с президентом Украины, для того, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом. Не исключено, что встреча состоится в Украине.
США направят Украине новый пакет помощи
Соединенные Штаты отправят Украине очередной пакет военной помощи. На этот раз на 150 миллионов долларов. Деньги будут выделены на оружие и боеприпасы, в частности, ракеты ПВО. Об этом на условиях анонимности сообщили два американских чиновника.