Про головні новини країни, ситуацію на фронті, втрати противника станом на сьогодні, 29 червня, розповідає 24 Канал у хронології.
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Зеленський показав фото визволених з полону цивільних
Попри складнощі, вдалося визволити ще 10 наших цивільних. Зокрема, повернулися додому:
- Наріман Джелял – заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, захоплений у Криму ще у 2021 році;
- Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, які були в полоні ще з 2017–2018 років;
- Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам;
- 5 цивільних, які були захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи: Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова.
Вибухи у Вінницькій області
У Вінницькій області близько третьої ночі повідомляли про звуки вибухів. В регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Росія атакувала "Шахедами" уночі
Окупанти запустили "Шахеди" ще надвечір. Повітряні сили повідомили про одразу кілька груп дронів-камікадзе, які рухались з південного напрямку на північ, а також північний захід.
Станом на 2:30 ранку 29 червня БпЛА фіксували на півдні Вінниччини, а також на Миколаївщині, у центральній частині. Усі ворожі дрони рухались західним напрямком. Також "Шахеди" загрожували і Херсонщині, напрямок – миколаївський.
Орбан може зустрітись із Зеленським
Прем'єр Угорщини вже наступного тижня може зустрітися з президентом України, задля того, щоб зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом. Не виключено, що зустріч відбудеться в Україні.
США направлять Україні новий пакет допомоги
Сполучені Штати відправлять Україні черговий пакет військової допомоги. Цього разу на 150 мільйонів доларів. Гроші будуть виділені на зброю та боєприпаси, зокрема, ракети ППО. Про це на умовах анонімності повідомили два американські посадовці.