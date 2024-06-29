06:21, 29 червня

Окупанти запустили "Шахеди" ще надвечір. Повітряні сили повідомили про одразу кілька груп дронів-камікадзе, які рухались з південного напрямку на північ, а також північний захід.

Станом на 2:30 ранку 29 червня БпЛА фіксували на півдні Вінниччини, а також на Миколаївщині, у центральній частині. Усі ворожі дрони рухались західним напрямком. Також "Шахеди" загрожували і Херсонщині, напрямок – миколаївський.