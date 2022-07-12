Июль удивит: в Украину идет жара до +41 градуса

Вторая половина июля в Украине будет мегажаркой. Синоптики прогнозируют, что температура воздуха прогреется до +41 градуса.

Температурные рекорды будет бить Днепр. Потепление начнется с 14 июля. В следующие несколько дней прогнозируют температурные колебания: температура воздуха будет то расти, то падать.

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Уже 21 июля обещают 39 градусов. Уже на следующий день – 22 июля – температура воздуха поднимется до +41 градуса. Существенные осадки не прогнозируют.



Какая будет погода в Днепре / Скриншот 24 канала

Погода в Киеве

Вторая половина июля в Киеве будет менее жаркой. Температура воздуха 13 июля опустится до +16 градусов. В то же время резкое потепление начнется на следующий день. Тогда прогнозируют до +26 градусов. В последствии средняя дневная температура составит +25...+26 градусов.

Жарче всего будет 21 – 22 июля. По данным синоптиков, температура воздуха прогреется до +32 градусов.



Какая будет погода в Киеве / Скриншот 24 канала

Погода в Харькове

В Харькове во второй половине июля не будет существенных похолоданий. Максимально температура воздуха опустится до +18 градусов – 25 июля.

В целом средняя дневная температура составит +22...+25 градусов. Жарче всего будет 22 июля. Тогда обещают 37 градусов.



Какая будет погода в Харькове / Скриншот 24 канала

Погода во Львове

Не минует июльское потепление и Львов. Оно начнется 19 июля. Тогда обещают до +28 градусов. Уже 20 июля синоптики прогнозируют +36 градусов.

Максимальное потепление будет зафиксировано 21 июля. Тогда термометры будут показывать +39 градусов.



Какая будет погода во Львове / Скриншот 24 канала

Погода в Одессе

В Одессе вторая половина июля будет погодно стабильной. Резкие похолодания или потепления не прогнозируют. Теплее всего будет 16 июля – 29 градусов. Прохладнее всего – 18 июля. Синоптики тогда прогнозируют +25 градусов.



Какая будет погода в Одессе / Скриншот 24 канала

Погода в Чернигове

В Чернигове вторая половина июля будет прохладной. Самая низкая температура воздуха опустится 13 июля – до +14 градусов. Самая высокая – 24 – 25 июля. Тогда обещают 25 градусов.

В целом средняя дневная температура составит +20...+22 градуса.



Какая будет погода в Чернигове / Скриншот 24 канала