Нардеп отреагировал на расследование журналиста Михаила Ткача о военкоме Борисове. Он сообщил, что инициировал рассмотрение инцидента с одесским военкомом.
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Арахамия взяла под личный контроль ход расследования
"Посмотрел расследование Михаила Ткача о военкоме. У меня просто отняло язык. Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и детальное его освещение в средствах массовой информации", – написал Арахамия.
Он сообщил, что готовит обращение в правоохранительные органы и берет под личный депутатский контроль ход расследования.
Также, по словам Арахамии, он инициировал обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки по военкомам всех областей.
Просто в шоке от цинизма происходящего,
– добавил нардеп.
Что известно о скандале с руководителем ТЦК в Одессе
- В конце апреля бывший депутат Игорь Мосийчук выдвинул обвинения в адрес Борисова. Он утверждал, что у Борисова есть вилла в Испании.
- Также эксдепутат информировал, что Борисов владеет офисом стоимостью 2 миллиона евро. Вилла, по словам Мосийчука, оформлена на тещу, а офис – на жену.
- Бывший депутат обвинил Борисова в коррупции, в том числе продажи 5 тысяч "белых билетов" и хищении военных товаров.
- На фоне скандала представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что проводится проверка. В начале мая ГБР нарушило производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского ТЦК. Борисов, которому грозит до 12 лет тюрьмы, отстранили.
- В июне вышло расследование Ткача, в котором он выяснил, что семья Борисова действительно владеет недвижимостью и автомобилями в Испании на миллионы долларов.
- Кроме того, Борисов во время войны выезжал за границу. В ОК "Юг" объяснили, что военком ездил за границу на лечение. То есть его выезд за границу был законным, поскольку Борисов предоставил все необходимые документы.