Нардеп отреагировал на расследование журналиста Михаила Ткача о военкоме Борисове. Он сообщил, что инициировал рассмотрение инцидента с одесским военкомом.

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Арахамия взяла под личный контроль ход расследования

"Посмотрел расследование Михаила Ткача о военкоме. У меня просто отняло язык. Как член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки инициирую рассмотрение этого случая и детальное его освещение в средствах массовой информации", – написал Арахамия.

Он сообщил, что готовит обращение в правоохранительные органы и берет под личный депутатский контроль ход расследования.

Также, по словам Арахамии, он инициировал обращение в уполномоченные органы, чтобы провести аналогичные проверки по военкомам всех областей.

Просто в шоке от цинизма происходящего,

– добавил нардеп.

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