Нардеп відреагував на розслідування журналіста Михайла Ткача про військкома Борисова. Він повідомив, що ініціював розгляд інциденту з одеським військкомом.
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Арахамія взяв під особистий контроль хід розслідування
"Подивився розслідування Михайла Ткача про військкома. У мене просто відняло мову. Як член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціюю розгляд цього випадку й детальне його висвітлення у засобах масової інформації", – написав Арахамія.
Він повідомив, що готує звернення до правоохоронних органів та бере під особистий депутатський контроль хід розслідування.
Також, за словами Арахамії, він ініціював звернення до уповноважених органів, щоб провести аналогічні перевірки щодо військкомів усіх областей.
Просто в шоці від цинізму того, що відбувається,
– додав нардеп.
Що відомо про скандал з керівником ТЦК в Одесі
- Наприкінці квітня колишній депутат Ігор Мосійчук висунув звинувачення на адресу Борисова. Він стверджував, що Борисов має віллу в Іспанії.
- Також ексдепутат інформував, що Борисов володіє офісом вартістю 2 мільйони євро. Вілла, за словами Мосійчука, оформлена на тещу, а офіс – на дружину.
- Колишній депутат звинуватив Борисова в корупції, зокрема продажу 5 тисяч "білих квитків" і розкраданні військових товарів.
- На тлі скандалу представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що проводиться перевірка. На початку травня ДБР порушило провадження за фактом зловживання службовим становищем начальником Одеського ТЦК. Борисова, якому загрожує до 12 років тюрми, відсторонили.
- У червні вийшло розслідування Ткача, в якому він з'ясував, що родина Борисова дійсно володіє нерухомістю та автівками в Іспанії на мільйони доларів.
- Крім того, Борисов під час війни виїжджав за кордон. В ОК "Південь" пояснили, що військком їздив за кордон на лікування. Тобто його виїзд за кордон був законний, оскільки Борисов надав усі необхідні документи.