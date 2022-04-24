В Украине Путин начал собирать кровавый пазл: кто может стать следующим

Исполняющий обязанности командующего Центральным военным округом вооруженных сил Российской Федерации генерал Рустам Миннекаев на собрании представителей оборонной промышленности в Свердловской области озвучил планы так называемого второго этапа агрессивной войны Владимира Путина против Украины.

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Действительно, довольно интересно то, что это делает никому не известный военный. Однако эти планы, которые он озвучивает, они хорошо известны, можно сказать, даже не с начала нападения Путина, а с 90-х годов прошлого столетия – когда агрессивные планы РФ по восстановлению бывшего СССР стали очевидны каждому независимому наблюдателю.

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Итак – коридор с оккупированного Донбасса в оккупированный Крым, восстановление так называемой территориальной целостности созданных Владимиром Путиным псевдореспублик Донбасса и оккупация украинского юга, что позволяет выйти на Приднестровье.

Это означает довольно простые вещи: в планах Путина и его ближайшего окружения – не только уничтожение государственности Украины. Это еще и уничтожение государственности соседней Молдовы. Ведь мы знаем, что в этой стране достаточно велик запас прочности пророссийских сил, которые не оставляют своих попыток уничтожить само строительство государственности Молдовы, ее европейские стремления.

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И вот можно себе представить – что если РФ оккупирует украинский восток и украинский юг и присоединит эти территории к России? А мы должны понимать, что сейчас речь идет не о каких-то псевдореспубликах, а о том, что они одна за другой будут провозглашать "референдумы" о присоединении к РФ.

Путин будет эти их заявки одобрять, потому что опасается, что рано или поздно эти псевдообразования просто упадут, и потому что они не нужны местному населению. Ведь украинская армия будет усиливаться и освобождать свои территории от захватчика. А так – это тип территории самой РФ, там можно и ядерной бомбой ужаснуть, если начнется их освобождение.

Но ясно, что в такой ситуации к России присоединится и Приднестровье. Ведь это самопровозглашенная "республика", появившаяся на политических картах еще в конце 80-х – начале 90-х годов, которую Борис Ельцин получил в наследство от Михаила Горбачева и не только не помог Молдове восстановить свою территориальную целостность, а помог конфликту распространяться.

В этой самопровозглашенной "республике" "референдумы" о присоединении к РФ происходили несколько раз подряд. Однако в Москве не хотели получить еще один анклав вроде той же Калиниградской области России, которая сейчас находится между демократической Польшей и демократической Литвой. Можно сказать, как анклав в НАТО и ЕС.

Да, это действительно анклав нестабильности, который угрожает всему цивилизованному миру. Но все же в России не так просто теперь с помощью Калининградской области действовать против соседних государств. Наоборот – нужно все время думать о том, как будет существовать этот анклав с угрожающим соседям оружием и что соседи могут сделать, если жители анклава и его вооруженные силы слишком уж распоясаются.

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А вот если границы между Приднестровьем и РФ не будет? Так может мыслить Путин. Если Приднестровье будет иметь границу с Бессарабской областью РФ или Одесской областью РФ (пусть там даже будут разрушены города и изгнано население)? Ну, очевидно, что делать с таким регионом – присоединять его к РФ, Одесской области РФ. Это будет следующий этап оккупации.

Очевидно, что о суверенитете республики Молдова никто в этой ситуации думать не будет. Более того, этот суверенитет не оставят гарантированным даже после присоединения Приднестровья к России.

Пророссийские силы в Молдове будут чувствовать себя слишком сильными, слишком уверенными, чтобы не просто прийти к власти демократическим путем или оккупацией территории Республики Молдова российскими войсками, но и попросить о присоединении Молдовы к России. Не знаю уже, как – в качестве очередной области или автономии.

Это решат не в Кишиневе – это, как мы понимаем, решат в Москве. Да, это такие амбициозные планы у российского политического руководства. Это то, о чем я говорил неоднократно: речь не идет об оккупации какого-то одного государства.

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