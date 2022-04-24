Звірський апетит

Дійсно, є досить цікавим те, що це робить нікому не відомий військовий. Однак ці плани, які він озвучує, вони є добре відомими, можна сказати, навіть не від початку нападу Путіна, а з 90-х років минулого сторіччя – коли агресивні плани РФ щодо відновлення колишнього СРСР стали очевидними кожному незалежному спостерігачеві.

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Отже – коридор з окупованого Донбасу до окупованого Криму, відновлення так званої територіальної цілісності створених Володимиром Путіним псевдореспублік Донбасу й окупація українського півдня, що дає можливість вийти на Придністров'я.

Це означає досить просту річ: у планах Путіна та його найближчого оточення – не тільки знищення державності України. Це ще і знищення державності сусідньої Молдови. Адже ми знаємо, що у цій країні достатньо великим є запас міцності проросійських сил, які не залишають своїх спроб знищити саме будівництво державності Молдови, її європейські прагнення.

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І от можна собі уявити – що, коли РФ окупує український схід та український південь і приєднає ці території до Росії? А ми маємо розуміти, що зараз йдеться не про якісь там псевдореспубліки, а про те, що вони одна за іншою будуть проголошувати "референдуми" про приєднання до РФ.

Путін буде ці їхні заявки схвалювати, тому що побоюватиметься, що рано чи пізно ці псевдоутворення просто впадуть, і тому що вони не потрібні місцевому населенню. Адже українська армія посилюватиметься і звільнятиме свої території від загарбника. А так – це типу території самої РФ, там можна і ядерною бомбою жахнути, якщо почнеться їхнє звільнення.

Але ясно, що в такій ситуації до Росії приєднається й Придністров'я. Адже це самопроголошена "республіка", яка з'явилася на політичних картах ще наприкінці 80-х – початку 90-х років і яку Борис Єльцин отримав у спадщину від Михайла Горбачова й не тільки не допоміг Молдові відновити свою територіальну цілісність, а допоміг конфлікту поширюватися.

У цій самопроголошеній "республіці" "референдуми" про приєднання до РФ відбувалися кілька разів поспіль. Однак у Москві не хотіли отримати ще один анклав на зразок тієї ж Калініградської області Росії, яка зараз розташована між демократичною Польщею і демократичною Литвою. Можна сказати, як анклав у НАТО і ЄС.

Так, це дійсно анклав нестабільності, який погрожує всьому цивілізованому світу. Але все ж таки у Росії не так просто тепер за допомогою Калінінградської області діяти проти сусідніх держав. Навпаки – потрібно увесь час думати про те, як існуватиме цей анклав зі зброєю, яка погрожує сусідам, і що сусіди можуть зробити, якщо мешканці анклаву та його збройні сили занадто вже розперезаються.

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Кремль вирішив "скоротити" чужі кордони

А от якщо кордону між Придністров'ям і РФ не буде? Так може мислити Путін. Якщо Придністров'я буде мати кордон з Бессарабською областю РФ чи з Одеською областю РФ (хай там навіть будуть зруйновані міста і вигнане населення)? Ну, очевидно, що робити з таким регіоном – приєднувати його до РФ, до Одеської області РФ. Це буде наступний етап окупації.

І очевидно, що про суверенітет республіки Молдова ніхто в цій ситуації думати не буде. Ба більше, цей суверенітет не залишать гарантованим навіть після приєднання Придністров'я до Росії.

Проросійські сили у Молдові будуть відчувати себе занадто сильними, занадто впевненими, щоб не просто прийди до влади демократичним шляхом чи шляхом окупації території Республіки Молдова російськими військами, але й попросити про приєднання Молдови до Росії. Не знаю вже, як – в якості чергової області чи в якості автономії.

Це вирішать не у Кишиневі – це вирішать, як ми розуміємо, у Москві. Так, це такі амбітні плани у російського політичного керівництва. Це те, про що я казав неодноразово: не йдеться про окупацію якоїсь однієї держави.

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