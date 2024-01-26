В Украине работают тысячи камер видеонаблюдения из Китая: Россия может получать информацию

Украина до сих пор продолжает массово использовать камеры видеонаблюдения, изготовленные в Китае. Журналисты предполагают, что Россия может получать информацию с них.

В Украине до сих пор массово используют камеры китайского производства. В частности, продукцию компаний Hikvision и Dahua. К слову, в США запретили импорт их камер, потому что считают, что они "угрожают национальной безопасности".

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Между тем в Украине Hikvision и Dahua – в списке "международных спонсоров войны". Однако камеры, которые они изготавливают, продолжают работать по всей территории Украины. Люди активно используют их в быту. Не обходится без китайских камер и в государственных системах безопасности.

В системах видеонаблюдения, подобных системе "Безопасный город", администраторами и владельцами которых являются органы местной власти, работает около 24 тысяч камер Dahua и Hikvision. Именно к такому количеству камер имеют доступ центральные органы исполнительной власти системы МВД,

– говорится в сообщении.

"Схемы" провели эксперимент

Чтобы провести эксперимент, "Схемы" взяли камеры Hikvision и Dahua (2015, 2019 и 2023 годов производства).

Hikvision, 2015 года. При подключении к интернету камера сразу начала соединяться со своими серверами. Сервис, который деанонимизирует IP-адреса, показывает, что серверы – расположены в Ирландии. Китайская компания Hikvision арендует их, чтобы пользователи могли хранить и распространять контент. Конечно, Hikvision полностью контролирует серверы.

Dahua, 2019. Когда камеру подключили к интернету, она автоматически начала передавать зашифрованные данные на серверы, которые контролирует Dahua. Даже когда пользователь хочет отсоединиться от облачного сервиса Dahua, соединение все равно продолжается, а информация попадает на серверы, которые арендует Dahua. Информация поступает в зашифрованном виде. Однако расшифровать данные – не проблема для разработчика. Здесь пользователь попадает в ловушку безопасности, о которой производитель не сообщил.

Hikvision, 2023 порадовала больше. Эта камера – более защищена. В частности, благодаря тому, что не позволяет установить простой пароль. Кроме того, при подключении к сети она не передает сразу данные об устройстве или пользователе. Однако если подключиться к облачному хранилищу, видеоконтент попадает на сервер производителя.

Может ли Китай передавать данные России

К сожалению, это – возможно. В расследовании "Схем" говорится, что Китай и Россия обмениваются сведениями. Все это понимают. Даже сейчас существует огромная система российско-китайских соглашений в сфере безопасности. Их подписывают ежегодно по несколько раз. Сейчас Китай пытается скрыть свое сотрудничество с Россией. В то же время остается крупнейшим поставщиком товаров, которые подпали под санкции.