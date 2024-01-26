В Україні досі масово використовують камери китайського виробництва. Зокрема, продукцію компаній Hikvision та Dahua. До слова, у США заборонили імпорт їхніх камер, бо вважають, що вони "загрожують національній безпеці".

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Тим часом в Україні Hikvision та Dahua – у списку "міжнародних спонсорів війни". Однак камери, які вони виготовляють, продовжують працювати по всій території України. Люди активно використовують їх у побуті. Не обходиться без китайських камер й у державних системах безпеки.

В системах відеоспостереження, подібних до системи "Безпечне місто", адміністраторами та власниками яких є органи місцевої влади, працює близько 24 тисяч камер Dahua та Hikvision. Саме до такої кількості камер мають доступ центральні органи виконавчої влади системи МВС,

– мовиться у повідомленні.

"Схеми" провели експеримент

Аби провести експеримент, "Схеми" взяли камери Hikvision та Dahua (2015, 2019 та 2023 років виробництва).

Hikvision, 2015. При під'єднанні до інтернету камера відразу почала з'єднуватися зі своїми серверами. Сервіс, який деанонімізує IP-адреси, показує, що сервери – розташовані в Ірландії. Китайська компанія Hikvision орендує їх, аби користувачі могли зберігати та поширювати контент. Звичайно, Hikvision повністю контролює сервери.

Dahua, 2019. Коли камеру під'єднали до інтернету, вона автоматично почала передавати зашифровані дані на сервери, які контролює Dahua. Навіть коли користувач хоче від'єднатися від хмарного сервісу Dahua, з'єднання все одно триває, а інформація потрапляє на сервери, які орендує Dahua. Інформація надходить у зашифрованому вигляді. Однак розшифрувати дані – не проблема для розробника. Тут користувач потрапляє у безпекову пастку, про яку виробник не повідомив.

Hikvision, 2023 потішила більше. Ця камера – більш захищена. Зокрема, завдяки тому, що не дозволяє встановити простий пароль. Окрім того, при під'єднанні до мережі вона не передає відразу дані про пристрій або користувача. Однак якщо під'єднатися до хмарного сховища, відеоконтент потрапляє на сервер виробника.

Чи може Китай передавати дані Росії

На жаль, це – можливо. У розслідуванні "Схем" мовиться, що Китай та Росія обмінюються відомостями. Усі це розуміють. Навіть зараз існує величезна система російсько-китайських угод в сфері безпеки. Їх підписують щороку по декілька разів. Наразі Китай намагається приховати свою співпрацю з Росією. Водночас залишається найбільшим постачальником товарів, які підпали під санкції.