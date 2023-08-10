"За" законопроект №5492, дающий возможность предъявления иска о расторжении брака в течение беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка, проголосовало 232 депутата, пишет 24 Канал.

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Теперь брак можно будет расторгать до 1 года ребенка

Депутаты проголосовали за внесение изменений в статьи 110 и 111 Семейного кодекса Украины, авторами которого является группа народных депутатов во главе с Мариной Бардиной.

В пояснительной записке говорится, что целью законопроекта является "устранение препятствий в реализации права на брак и права на его расторжение, что повлечет за собой устранение нарушения прав человека и случаев возможной дискриминации".

Также законопроект направлен на предупреждение и защиту лиц, страдающих от домашнего насилия.

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