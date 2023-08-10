"За" законопроєкт №5492, який дає можливість пред'явлення позову про розірвання шлюбу протягом вагітності дружини та протягом одного року після народження дитини проголосувало 232 депутати, пише 24 Канал.

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Тепер шлюб можна буде розривати до 1 року дитини

Депутати проголосували за внесення змін до статті 110 та 111 Сімейного кодексу України, авторами якого є група народних депутатів на чолі з Мариною Бардіною.

У пояснювальній записці мовиться, що метою законопроєкту є "усунення перешкод у реалізації права на шлюб та права на його розірвання, що матиме наслідком в тому числі усунення порушення прав людини та випадків можливої дискримінації".

Також законопроєкт спрямований на попередження та захист осіб, які страждають від домашнього насильства.

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