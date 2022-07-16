В Украине резко снизится температура: когда и где ждать +15 градусов

Погода в этом июле оказалась для украинцев очень контрастной. Уже вскоре жителям некоторых регионов следует ожидать новых скачков температуры.

Температура опустится до +15 градусов

Резкое уменьшение температуры произойдет в некоторых городах Запада Украины. Там столбики термометров опустятся до +15 градусов.

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Однако перед похолоданием жители западных областей еще смогут насладиться солнцем и жарой. А ведь температура начнет снижаться 28 июля. До этого всю неделю будет царить жара. В субботу, 23 июля, воздух прогреется до +35 градусов. Советуем провести этот день у бассейна или же на природе. Прогулки по городу лучше отложить на более комфортные и свежие дни.

Уже 28 июля столбики термометров во Львове опустятся сразу на 13 градусов – до отметки +18 после +33 градусов, которые были перед тем. Солнце из-за облаков не будет, наоборот – на весь день синоптики прогнозируют дожди.

29 июля температура упадет еще ниже – до +15 градусов днем и +14 градусов ночью. Дождь не прекращается до 31 июля. Однако воздух начнет резко нагреваться и уже в последний день второго месяца лета столбики термометров будут колебаться на уровне +33 градусов днем и +17 градусов ночью.

В других городах будет теплее

Похолодание состоится и в Прикарпатье. 28 и 29 июля температура воздуха в Ивано-Франковске опустится до +19 градусов. В то же время, дождь в регионе начнется еще 27 июля. На Волыни холоднее всего будет 29 июля – +17 градусов.

Во всех остальных западных областях резкое уменьшение температуры не прогнозируется. Однако без дождя не пройдет. К счастью, похолодание будет недолгим и солнышко быстро вернется из-за облаков.