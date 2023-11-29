В Украине резко возросло электропотребление: срочно понадобилась аварийная помощь соседних стран

Непогода в последние дни осени наделала украинцам немало бед. В частности, без света остался ряд населённых пунктов. Пока возвращают свет в одни города и села, он исчезает – в других.

Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона заявил, что по состоянию на вечер 29 ноября в ряде населенных пунктов еще нет электроснабжения, сообщает 24 Канал. Сложной остается ситуация на Юге. В частности, в Одесской области. Энергетики работают в режиме 24 на 7, восстанавливая электроснабжение.

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Пока улучшается ситуация со светом в одних населенных пунктах, ухудшается в других. Список населенных пунктов, где возникли проблемы, динамично меняется. Электросетям сложно выдерживать такие метеорологические условия. Ситуация в течение суток должна стабилизироваться.

Сегодня зафиксировали достаточно резкий рост потребления электроэнергии. После того, как вернули свет в несколько сотен населенных пунктов, очевидно люди начали полноценно потреблять электроэнергию. Такие явления часто наблюдали, в частности, в прошлом году. Сегодня мы были вынуждены привлечь аварийную помощь из двух соседних стран,

– говорится в сообщении.

Сейчас ее продолжают привлекать. Людей призывают экономно использовать электроэнергию.

Тем временем синоптики прогнозируют, что 30 ноября в Украине будут снег и гололедица.