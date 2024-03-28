В часть областей дуют сильный ветер и дождь: где объявили штормовое предупреждение
В ряде областей объявили штормовое предупреждение. Непогода придет в большинство областей Украины.
29 марта порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду.
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В столице предупредили об опасности
У КГГА предупредили, что 29 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого объявлен І уровень опасности.
Также в течение суток возможен дождь.
В каких областях объявили штормовое предупреждение
В Укргидрометцентре сообщили, что 29 марта порывы ветра 15 – 20 метров в секунду будут почти по всей Украине. Ночью в западных областях, днем почти везде, кроме северо-востока.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью в западных, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы 15 – 20 метров в секунду,
– сообщили в ведомстве.
В каких областях объявлено штормовое предупреждение / Укргидрометцентр
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Правила безопасности во время сильного ветра
Ввиду сильного ветра, придерживайтесь следующих правил безопасности:
- старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;
- держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению;
- не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей столбами электросетей;
- плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
- уберите с балконов и лоджий предметы, что не закреплены и могут упасть на улицу.