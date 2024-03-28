В часть областей дуют сильный ветер и дождь: где объявили штормовое предупреждение

В ряде областей объявили штормовое предупреждение. Непогода придет в большинство областей Украины.

29 марта порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду.

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В столице предупредили об опасности

У КГГА предупредили, что 29 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

Также в течение суток возможен дождь.

В каких областях объявили штормовое предупреждение

В Укргидрометцентре сообщили, что 29 марта порывы ветра 15 – 20 метров в секунду будут почти по всей Украине. Ночью в западных областях, днем почти везде, кроме северо-востока.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Ночью в западных, днем в Украине, кроме северо-востока, порывы 15 – 20 метров в секунду,

– сообщили в ведомстве.



В каких областях объявлено штормовое предупреждение / Укргидрометцентр

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Правила безопасности во время сильного ветра

Ввиду сильного ветра, придерживайтесь следующих правил безопасности: