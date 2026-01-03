Зеленский анонсировал "большую перезагрузку": на очереди ГБР, "оборонка" и ВСУ

Владимир Зеленский заявил, что в Украине стартовала масштабная перезагрузка: она касается как власти, так и силового блока государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского после встречи с советниками западных лидеров в субботу, 3 января.

Какие назначения планируются?

Владимир Зеленский сообщил, что он назначил Кирилла Буданова главой Офиса Президента и анонсировал, что его заместителем станет Сергей Кислица.

По словам президента, сейчас идет масштабная перезагрузка власти и силового блока.

Я делаю два трека: переговорный – под председательством президента Украины – и милитари,

– объяснил глава государства.

В ходе брифинга Зеленский анонсировал ротацию "абсолютно всех" руководителей сектора безопасности, обороны и правоохранительных органов. В частности, в январе начнется реформа и ротация в ДБР, а после обновления оборонного сектора планируется начать изменения в ВСУ.

Владимир Зеленский также отреагировал на слухи о вероятном увольнении с должности руководителя СБУ Василия Малюка.

Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать,

– заявил он.

Какие перемены уже произошли?