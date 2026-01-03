Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Украине стартует масштабная перезагрузка власти и силового блока, – Зеленский
3 января, 20:28
2

Зеленский анонсировал "большую перезагрузку": на очереди ГБР, "оборонка" и ВСУ

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку властей и силового блока, включая ротацию руководителей сектора безопасности, обороны и правоохранительных органов.
  • В январе начнется реформа и ротация в ДБР, а после обновления оборонного сектора планируется начать изменения в ВСУ.

Владимир Зеленский заявил, что в Украине стартовала масштабная перезагрузка: она касается как власти, так и силового блока государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского после встречи с советниками западных лидеров в субботу, 3 января.

Читайте также "Большая перезагрузка": все о новых назначениях Зеленского

Какие назначения планируются?

Владимир Зеленский сообщил, что он назначил Кирилла Буданова главой Офиса Президента и анонсировал, что его заместителем станет Сергей Кислица.

По словам президента, сейчас идет масштабная перезагрузка власти и силового блока.

Я делаю два трека: переговорный – под председательством президента Украины – и милитари, 
– объяснил глава государства.

В ходе брифинга Зеленский анонсировал ротацию "абсолютно всех" руководителей сектора безопасности, обороны и правоохранительных органов. В частности, в январе начнется реформа и ротация в ДБР, а после обновления оборонного сектора планируется начать изменения в ВСУ. 

Владимир Зеленский также отреагировал на слухи о вероятном увольнении с должности руководителя СБУ Василия Малюка. 

Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать, 
– заявил он.

Какие перемены уже произошли? 

  • После назначения Буданова Главное управление разведки Минобороны возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. По словам Зеленского, Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала. 
     

  • Кадровые изменения также произойдут в пяти областях Украины. Владимир Зеленский проводит консультации относительно новых руководителей областных администраций в Винницкой, Днепровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой области. 
     

  • Тем временем замена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского пока не планируется.