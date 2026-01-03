Зеленский анонсировал "большую перезагрузку": на очереди ГБР, "оборонка" и ВСУ
- Владимир Зеленский анонсировал масштабную перезагрузку властей и силового блока, включая ротацию руководителей сектора безопасности, обороны и правоохранительных органов.
- В январе начнется реформа и ротация в ДБР, а после обновления оборонного сектора планируется начать изменения в ВСУ.
Владимир Зеленский заявил, что в Украине стартовала масштабная перезагрузка: она касается как власти, так и силового блока государства.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Зеленского после встречи с советниками западных лидеров в субботу, 3 января.
Читайте также "Большая перезагрузка": все о новых назначениях Зеленского
Какие назначения планируются?
Владимир Зеленский сообщил, что он назначил Кирилла Буданова главой Офиса Президента и анонсировал, что его заместителем станет Сергей Кислица.
По словам президента, сейчас идет масштабная перезагрузка власти и силового блока.
Я делаю два трека: переговорный – под председательством президента Украины – и милитари,
– объяснил глава государства.
В ходе брифинга Зеленский анонсировал ротацию "абсолютно всех" руководителей сектора безопасности, обороны и правоохранительных органов. В частности, в январе начнется реформа и ротация в ДБР, а после обновления оборонного сектора планируется начать изменения в ВСУ.
Владимир Зеленский также отреагировал на слухи о вероятном увольнении с должности руководителя СБУ Василия Малюка.
Всех уважаю. Я буду делать те ротации, которые я решил сделать,
– заявил он.
Какие перемены уже произошли?
После назначения Буданова Главное управление разведки Минобороны возглавит руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко. По словам Зеленского, Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала.
Кадровые изменения также произойдут в пяти областях Украины. Владимир Зеленский проводит консультации относительно новых руководителей областных администраций в Винницкой, Днепровской, Полтавской, Тернопольской и Черновицкой области.
Тем временем замена главнокомандующего ВСУ Александра Сырского пока не планируется.