Об этом рассказали в нескольких телеграм-каналах. Обновление доступно пользователям iOS, Android и Huawei, сообщает 24 канал.
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В некоторых регионах Украины тестируют тревогу по радиационной опасности
Новая версия программы сообщает о начале и завершении пяти типов тревог:
- воздушная тревога
- артиллерийский обстрел
- уличные бои
- химическая угроза
- радиационная опасность
Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы,
– рассказали в Минцифре.
Если в городе или области зафиксировано несколько тревог, уведомления поступят последовательно, добавили в министерстве. Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.
Последние тревоги в Украине
Из-за очередной угрозы вражеского обстрела около 4 утра 3 августа во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены начали раздаваться в:
- Сумской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области;
- Днепропетровской области;
- Донецкая область;
- Запорожской области;
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Николаевской области.
Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако его объявили еще 120 дней назад.
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