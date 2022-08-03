Об этом рассказали в нескольких телеграм-каналах. Обновление доступно пользователям iOS, Android и Huawei, сообщает 24 канал.

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В некоторых регионах Украины тестируют тревогу по радиационной опасности

Новая версия программы сообщает о начале и завершении пяти типов тревог:

воздушная тревога

артиллерийский обстрел

уличные бои

химическая угроза

радиационная опасность

Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы,

– рассказали в Минцифре.

Если в городе или области зафиксировано несколько тревог, уведомления поступят последовательно, добавили в министерстве. Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

Последние тревоги в Украине

Из-за очередной угрозы вражеского обстрела около 4 утра 3 августа во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены начали раздаваться в:

Сумской области;

Полтавской области;

Харьковской области;

Днепропетровской области;

Донецкая область;

Запорожской области;

Черкасской области;

Кировоградской области;

Николаевской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако его объявили еще 120 дней назад.

Обратите внимание! Не стоит игнорировать сигналы о воздушной тревоге, ведь россия бьет наугад и от "прилета" не застрахована ни одна область Украины. Если дома или поблизости нет укрытия, спасатели рекомендуют воспользоваться "правилом двух стен". Для этого нужно пойти в комнату без окон внутри дома и находиться у опорной стены.

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