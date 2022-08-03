Об этом рассказали в нескольких телеграм-каналах. Обновление доступно пользователям iOS, Android и Huawei, сообщает 24 канал.

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В некоторых регионах Украины тестируют тревогу по радиационной опасности

Новая версия программы сообщает о начале и завершении пяти типов тревог:

  • воздушная тревога
  • артиллерийский обстрел
  • уличные бои
  • химическая угроза
  • радиационная опасность

Для каждого типа тревоги созданы уникальные оповещения. Кроме звуковых сигналов, приложение также посылает текстовые сообщения с рекомендациями действий в зависимости от вида угрозы,
– рассказали в Минцифре.

Если в городе или области зафиксировано несколько тревог, уведомления поступят последовательно, добавили в министерстве. Информацию о всех видах опасности передают ответственные операторы в областных администрациях Украины. Координацию тревог обеспечивают дежурные ГСЧС.

Последние тревоги в Украине

Из-за очередной угрозы вражеского обстрела около 4 утра 3 августа во многих областях Украины объявили воздушную тревогу. Сирены начали раздаваться в:

  • Сумской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области;
  • Днепропетровской области;
  • Донецкая область;
  • Запорожской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Николаевской области.

Также воздушная тревога продолжается в Луганской области. Однако его объявили еще 120 дней назад.

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