Про це розповіли у кількох телеграм-каналах. Наразі оновлення доступне користувачам iOS, Android та Huawei, повідомляє 24 канал.

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У деяких регіонах України тестують тривогу щодо радіаційної небезпеки

Нова версія програми повідомляє про початок та завершення п'яти типів тривог:

повітряна тривога

артилерійський обстріл

вуличні бої

хімічна загроза

радіаційна небезпека

Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози,

– розповіли у Мінцифри.

Якщо у місті чи області зафіксовано декілька тривог, сповіщення надійдуть послідовно, додали у міністерстві. Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

Останні тривоги в Україні

Через чергову загрозу ворожого обстрілу близько 4 ранку 3 серпня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати в:

Сумській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Дніпропетровській області;

Донецькій області;

Запорізькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Миколаївській області.

Також повітряна тривога триває на Луганщині. Проте її оголосили ще 120 днів тому.

Зверніть увагу! Не варто ігнорувати сигналів про повітряну тривогу, адже росія гатить навмання й від "прильоту" не застрахована жодна область України. Якщо у будинку чи поблизу немає укриття, рятувальники рекомендують скористатися "правилом двох стін". Для цього потрібно піти у кімнату без вікон всередині помешкання та перебувати біля опорної стіни.

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