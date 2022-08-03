Про це розповіли у кількох телеграм-каналах. Наразі оновлення доступне користувачам iOS, Android та Huawei, повідомляє 24 канал.
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У деяких регіонах України тестують тривогу щодо радіаційної небезпеки
Нова версія програми повідомляє про початок та завершення п'яти типів тривог:
- повітряна тривога
- артилерійський обстріл
- вуличні бої
- хімічна загроза
- радіаційна небезпека
Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення. Окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій, залежно від виду загрози,
– розповіли у Мінцифри.
Якщо у місті чи області зафіксовано декілька тривог, сповіщення надійдуть послідовно, додали у міністерстві. Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні оператори в обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.
Останні тривоги в Україні
Через чергову загрозу ворожого обстрілу близько 4 ранку 3 серпня в багатьох областях України оголосили повітряну тривогу. Сирени почали лунати в:
- Сумській області;
- Полтавській області;
- Харківській області;
- Дніпропетровській області;
- Донецькій області;
- Запорізькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Миколаївській області.
Також повітряна тривога триває на Луганщині. Проте її оголосили ще 120 днів тому.
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